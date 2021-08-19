https://ria.ru/20210819/foto-1746452551.html

Появилось фото водителя, "заминировавшего" автомобиль в Вашингтоне

Появилось фото водителя, "заминировавшего" автомобиль в Вашингтоне - РИА Новости, 19.08.2021

Появилось фото водителя, "заминировавшего" автомобиль в Вашингтоне

Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии мужчины, который утверждает, что в его автомобиле, припаркованном в районе библиотеки конгресса США в... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:02

2021-08-19T20:02

2021-08-19T20:02

в мире

сша

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии мужчины, который утверждает, что в его автомобиле, припаркованном в районе библиотеки конгресса США в Вашингтоне, находится взрывное устройство.На одном из снимков, выложенных в сеть, фигурирует европейского вида мужчина 40-50 лет. Его сфотографировали сидящим в салоне черного пикапа и держащим в руках мобильный телефон. Рядом с машиной разбросаны долларовые купюры, подлинность которых не установлена.В аккаунте Facebook, предположительно, принадлежащем подозреваемому, мужчина вел видеотрансляцию происходящего. Он высказывал критику в адрес действующего президента США Джо Байдена и утверждал, что заложил бомбы "по всему городу". Он также заявил о готовности расстаться с жизнью."Революция уже началась. Она здесь. Сегодня", - сказал мужчина.На момент публикации материала страница в Facebook, предположительно, принадлежащая мужчине, была заблокирована.Ранее полиция США заявила, что установила личность водителя и продолжает с ним переговоры. По словам властей, мотивы мужчины им неизвестны.

https://ria.ru/20210819/nyu-york-1746451243.html

сша

вашингтон (город)

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден