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Появилось фото водителя, "заминировавшего" автомобиль в Вашингтоне
Появилось фото водителя, "заминировавшего" автомобиль в Вашингтоне - РИА Новости, 19.08.2021
Появилось фото водителя, "заминировавшего" автомобиль в Вашингтоне
Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии мужчины, который утверждает, что в его автомобиле, припаркованном в районе библиотеки конгресса США в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:02
2021-08-19T20:02
2021-08-19T20:02
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии мужчины, который утверждает, что в его автомобиле, припаркованном в районе библиотеки конгресса США в Вашингтоне, находится взрывное устройство.На одном из снимков, выложенных в сеть, фигурирует европейского вида мужчина 40-50 лет. Его сфотографировали сидящим в салоне черного пикапа и держащим в руках мобильный телефон. Рядом с машиной разбросаны долларовые купюры, подлинность которых не установлена.В аккаунте Facebook, предположительно, принадлежащем подозреваемому, мужчина вел видеотрансляцию происходящего. Он высказывал критику в адрес действующего президента США Джо Байдена и утверждал, что заложил бомбы "по всему городу". Он также заявил о готовности расстаться с жизнью."Революция уже началась. Она здесь. Сегодня", - сказал мужчина.На момент публикации материала страница в Facebook, предположительно, принадлежащая мужчине, была заблокирована.Ранее полиция США заявила, что установила личность водителя и продолжает с ним переговоры. По словам властей, мотивы мужчины им неизвестны.
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден
Появилось фото водителя, "заминировавшего" автомобиль в Вашингтоне
Пользователи соцсетей опубликовали фотографию мужчины, "заминировавшего" автомобиль в Вашингтоне