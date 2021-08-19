10:26 19.08.2021 (обновлено: 10:44 19.08.2021)
Зеленский заявил о планах построить большой военно-морской флот к 2035 году
Президент Украины Зеленский: есть задача до 2035 года построить профессиональный мощный флот
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 2035 года страна планирует построить большой военно-морской флот.
"Мы над этим работаем. Есть задача до 2035-го года построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года. Наша задача - построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы - мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам", - сказал Зеленский в интервью украинским журналистам, опубликованном в четверг изданием "Украинская правда".
4 августа, 23:35ВМС Британии сняли с вооружения два корабля и отдадут их Украине
Он отметил, что страна не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. "Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс. Будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки. Все это обязательно будет. То же касается и военных баз: строительство первой уже скоро начнется в Бердянске", - сказал президент.
Зеленский добавил, что в этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании.
27 февраля 2020, 03:23Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Петр Порошенко на посту президента Украины часто заявлял о необходимости технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждали новинки. Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж", созданную на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеющую вооружение и защиту еще советской разработки.
На военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд других новинок, включая оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin - противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК постоянно возит по выставкам, однако никаких контрактов на производство этого вооружения нет.