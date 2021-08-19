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В Китае рассказали о "грозном сигнале" России Западу
В Китае рассказали о "грозном сигнале" России Западу - РИА Новости, 19.08.2021
В Китае рассказали о "грозном сигнале" России Западу
Россия активно наращивает мощь военно-морского флота, подавая тем самым сигнал Западу, пишет китайское издание Синьхуа. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:30
2021-08-19T12:34
в мире
китай
москва
средиземное море
россия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия активно наращивает мощь военно-морского флота, подавая тем самым сигнал Западу, пишет китайское издание Синьхуа.Так, отмечается в статье, российский флот развивается по нескольким направлениям. Прежде всего это строительство кораблей, в том числе передовые разработки в сфере подлодок: атомные субмарины "Белгород" и "Князь Олег". Помимо этого, ожидается появление десантного корабля и легкого фрегата-невидимки.Кроме того, Москва активно проводит учения за пределами своих территориальных вод. Российский флот стал регулярно имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане."Можно сказать, что с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, давая отпор Западу", — пишет автор.При этом Москве приходится заниматься модернизацией ВМФ на фоне таких внешних и внутренних факторов, как ухудшение российско-американских отношений и необходимость обеспечивать безопасность многочисленных водных маршрутов.В заключение автор указывает, что развитие российских морских военных технологий посылает Западу грозный сигнал и заслуживает внимания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, китай, москва, средиземное море, россия
09:30 19.08.2021 (обновлено: 12:34 19.08.2021)
 
В Китае рассказали о "грозном сигнале" России Западу

Синьхуа: Россия наращивает мощь военно-морского флота, подавая тем самым грозный сигнал Западу

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкКорабли на параде в честь Дня Военно-морского флота в бухте Золотой Рог во Владивостоке
Корабли на параде в честь Дня Военно-морского флота в бухте Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия активно наращивает мощь военно-морского флота, подавая тем самым сигнал Западу, пишет китайское издание Синьхуа.
Так, отмечается в статье, российский флот развивается по нескольким направлениям. Прежде всего это строительство кораблей, в том числе передовые разработки в сфере подлодок: атомные субмарины "Белгород" и "Князь Олег". Помимо этого, ожидается появление десантного корабля и легкого фрегата-невидимки.
Кроме того, Москва активно проводит учения за пределами своих территориальных вод. Российский флот стал регулярно имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане.
"Можно сказать, что с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, давая отпор Западу", — пишет автор.
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В заключение автор указывает, что развитие российских морских военных технологий посылает Западу грозный сигнал и заслуживает внимания.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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