https://ria.ru/20210819/flot-1746306995.html

В Китае рассказали о "грозном сигнале" России Западу

В Китае рассказали о "грозном сигнале" России Западу - РИА Новости, 19.08.2021

В Китае рассказали о "грозном сигнале" России Западу

Россия активно наращивает мощь военно-морского флота, подавая тем самым сигнал Западу, пишет китайское издание Синьхуа. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:30

2021-08-19T09:30

2021-08-19T12:34

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средиземное море

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия активно наращивает мощь военно-морского флота, подавая тем самым сигнал Западу, пишет китайское издание Синьхуа.Так, отмечается в статье, российский флот развивается по нескольким направлениям. Прежде всего это строительство кораблей, в том числе передовые разработки в сфере подлодок: атомные субмарины "Белгород" и "Князь Олег". Помимо этого, ожидается появление десантного корабля и легкого фрегата-невидимки.Кроме того, Москва активно проводит учения за пределами своих территориальных вод. Российский флот стал регулярно имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане."Можно сказать, что с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, давая отпор Западу", — пишет автор.При этом Москве приходится заниматься модернизацией ВМФ на фоне таких внешних и внутренних факторов, как ухудшение российско-американских отношений и необходимость обеспечивать безопасность многочисленных водных маршрутов.В заключение автор указывает, что развитие российских морских военных технологий посылает Западу грозный сигнал и заслуживает внимания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210812/giperzvukovoy-1745537307.html

https://ria.ru/20210802/podlodki-1744002341.html

китай

москва

средиземное море

россия

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