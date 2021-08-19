https://ria.ru/20210819/facebook-1746453212.html

Власти США подали антимонопольный иск против Facebook

Власти США подали антимонопольный иск против Facebook - РИА Новости, 19.08.2021

Власти США подали антимонопольный иск против Facebook

Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook, обвиняет компанию в устранении конкурентов и монополизации рынка рекламы в... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:04

2021-08-19T20:04

2021-08-19T20:04

в мире

сша

вашингтон (город)

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735956079_0:377:2944:2033_1920x0_80_0_0_61446c9c412b5dc1c9ab0d64ffb96565.jpg

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook, обвиняет компанию в устранении конкурентов и монополизации рынка рекламы в соцсетях."Доминирующая позиция Facebook дает компании ошеломительные доходы... Только за прошлый год ее выручка превысила 85 миллиардов долларов, доход превысил 29 миллиардов долларов", - говорится в исковом заявлении, поданном в окружном суде Вашингтона.По мнению комиссии, "компания главным образом монетизирует монополию социальной сети за счет продажи рекламы, основанной на (компьютерной) слежке за пользователями". Facebook, уверены авторы искового заявления, на протяжении последних более 10 лет "скупает" компании, которые могут потенциально стать ее конкурентами, тем самым создавая рынок, на котором она является единственным игроком такого масштаба.Власти просят суд признать соцсеть виновной в нарушении антимонопольного законодательства и заставить ее отказаться от подобных действий в дальнейшем.

https://ria.ru/20210810/facebook-1745269198.html

сша

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), facebook