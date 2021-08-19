https://ria.ru/20210819/facebook-1746453212.html
Власти США подали антимонопольный иск против Facebook
Власти США подали антимонопольный иск против Facebook - РИА Новости, 19.08.2021
Власти США подали антимонопольный иск против Facebook
Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook, обвиняет компанию в устранении конкурентов и монополизации рынка рекламы в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:04
2021-08-19T20:04
2021-08-19T20:04
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook, обвиняет компанию в устранении конкурентов и монополизации рынка рекламы в соцсетях."Доминирующая позиция Facebook дает компании ошеломительные доходы... Только за прошлый год ее выручка превысила 85 миллиардов долларов, доход превысил 29 миллиардов долларов", - говорится в исковом заявлении, поданном в окружном суде Вашингтона.По мнению комиссии, "компания главным образом монетизирует монополию социальной сети за счет продажи рекламы, основанной на (компьютерной) слежке за пользователями". Facebook, уверены авторы искового заявления, на протяжении последних более 10 лет "скупает" компании, которые могут потенциально стать ее конкурентами, тем самым создавая рынок, на котором она является единственным игроком такого масштаба.Власти просят суд признать соцсеть виновной в нарушении антимонопольного законодательства и заставить ее отказаться от подобных действий в дальнейшем.
https://ria.ru/20210810/facebook-1745269198.html
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в мире, сша, вашингтон (город), facebook
Власти США подали антимонопольный иск против Facebook
Федеральная торговая комиссия США обвинила Facebook в монополизации рынка рекламы