https://ria.ru/20210819/evrosoyuz-1746317703.html

Боррель призвал не дать России контролировать ситуацию в Афганистане

Боррель призвал не дать России контролировать ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021

Боррель призвал не дать России контролировать ситуацию в Афганистане

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель полагает, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:47

2021-08-19T10:47

2021-08-19T11:04

политика

в мире

китай

афганистан

евросоюз

россия

захват власти в афганистане талибами

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БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель полагает, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана.По его словам, сейчас обсуждается будущее Афганистана, возможное формирование правительства национального единства, в котором могут участвовать различные политические силы, в том числе представители бывшего правительства.Он подчеркнул, что ситуация в стране стала настоящей трагедией как для Афганистана, так и для международного сообщества."Мы сталкиваемся с совершенно новой трагической реальностью в Афганистане, это настоящая катастрофа для афганцев, для авторитета Запада, для развития международных отношений", - добавил Боррель.Обстановка в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

китай

афганистан

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политика, в мире, китай, афганистан, евросоюз, россия