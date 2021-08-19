https://ria.ru/20210819/evrosoyuz-1746317703.html
Боррель призвал не дать России контролировать ситуацию в Афганистане
Боррель призвал не дать России контролировать ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021
Боррель призвал не дать России контролировать ситуацию в Афганистане
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель полагает, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:47
2021-08-19T10:47
2021-08-19T11:04
политика
в мире
китай
афганистан
евросоюз
россия
захват власти в афганистане талибами
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БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель полагает, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана.По его словам, сейчас обсуждается будущее Афганистана, возможное формирование правительства национального единства, в котором могут участвовать различные политические силы, в том числе представители бывшего правительства.Он подчеркнул, что ситуация в стране стала настоящей трагедией как для Афганистана, так и для международного сообщества."Мы сталкиваемся с совершенно новой трагической реальностью в Афганистане, это настоящая катастрофа для афганцев, для авторитета Запада, для развития международных отношений", - добавил Боррель.Обстановка в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
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политика, в мире, китай, афганистан, евросоюз, россия
10:47 19.08.2021 (обновлено: 11:04 19.08.2021)
Боррель призвал не дать России контролировать ситуацию в Афганистане
Глава дипломатии Боррель: ЕС не может позволить России контролировать ситуацию вокруг Афганистана
БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель
полагает, что Евросоюз
не может позволить России
и Китаю
контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана
.
"Мы не можем позволить Китаю и РФ контролировать ситуацию вокруг Афганистана", - заявил Боррель, выступая перед депутатами Европейского парламента.
По его словам, сейчас обсуждается будущее Афганистана, возможное формирование правительства национального единства, в котором могут участвовать различные политические силы, в том числе представители бывшего правительства.
Он подчеркнул, что ситуация в стране стала настоящей трагедией как для Афганистана, так и для международного сообщества.
"Мы сталкиваемся с совершенно новой трагической реальностью в Афганистане, это настоящая катастрофа для афганцев, для авторитета Запада, для развития международных отношений", - добавил Боррель.
Обстановка в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер
к северо-востоку от Кабула
. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.