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Суд возобновил дело против лидеров Евромайдана, заявила защита Януковича
Суд возобновил дело против лидеров Евромайдана, заявила защита Януковича - РИА Новости, 19.08.2021
Суд возобновил дело против лидеров Евромайдана, заявила защита Януковича
Суд в Киеве отменил решение Генпрокуратуры о закрытии дела против лидеров Евромайдана, сообщили в пресс-службе адвокатского объединения AVER LEX,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:46
2021-08-19T22:43
в мире
украина
киев
виктор янукович
евромайдан
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КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Суд в Киеве отменил решение Генпрокуратуры о закрытии дела против лидеров Евромайдана, сообщили в пресс-службе адвокатского объединения AVER LEX, представляющего интересы экс-президента Украины Виктора Януковича."Печерский районный суд Киева 16 августа 2021 года отменил незаконное постановление офиса генерального прокурора о закрытии инициированного защитой четвертого президента Украины Виктора Януковича уголовного производства по фактам умышленной сдачи Крыма рядом лиц, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году", — говорится в релизе.По данным адвокатов, дело закрыли 2 ноября 2020 года на основании "формальных отписок".Среди фигурантов дела — экс-премьер Арсений Яценюк, исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов, экс-глава Верховной рады Андрей Парубий, бывший глава Совбеза Валентин Наливайченко, экс-депутат парламента Сергей Пашинский, мэр Киева Виталий Кличко, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок, бывший генпрокурор Юрий Луценко и экс-глава Минобороны Степан Полторак.Также, по информации защиты Януковича, был закрыт эпизод о возможном умышленном сокрытии преступлений во время расследования и рассмотрения дела Януковича о госизмене судьями Оболонского районного суда Киева и прокурорами."Нынешняя власть обязана обратить внимание на бездействие ОГП (Офиса генпрокурора. — Прим. ред.) и ГБР (Госбюро расследований. — Прим. ред.) в расследовании событий на Майдане, сделать все необходимое для объективного рассмотрения дела о сдаче Крыма. Напомним, ранее с трибуны парламента об этом заявлял президент Владимир Зеленский. "Те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность", — цитирует пресс-служба адвоката Януковича Виталия Сердюка.В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.Частные адвокаты экс-президента, а также государственный защитник Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы.Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, решение вступило в силу. После этого защита экс-президента подала кассационную жалобу.
https://ria.ru/20210527/yanukovich-1734491320.html
https://ria.ru/20210423/presledovanie-1729579633.html
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в мире, украина, киев, виктор янукович, евромайдан
18:46 19.08.2021 (обновлено: 22:43 19.08.2021)
 
Суд возобновил дело против лидеров Евромайдана, заявила защита Януковича

Защита экс-президента Украины Януковича: суд отменил решение закрыть дело против лидеров Евромайдана

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Суд в Киеве отменил решение Генпрокуратуры о закрытии дела против лидеров Евромайдана, сообщили в пресс-службе адвокатского объединения AVER LEX, представляющего интересы экс-президента Украины Виктора Януковича.
"Печерский районный суд Киева 16 августа 2021 года отменил незаконное постановление офиса генерального прокурора о закрытии инициированного защитой четвертого президента Украины Виктора Януковича уголовного производства по фактам умышленной сдачи Крыма рядом лиц, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году", — говорится в релизе.
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По данным адвокатов, дело закрыли 2 ноября 2020 года на основании "формальных отписок".
Среди фигурантов дела — экс-премьер Арсений Яценюк, исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов, экс-глава Верховной рады Андрей Парубий, бывший глава Совбеза Валентин Наливайченко, экс-депутат парламента Сергей Пашинский, мэр Киева Виталий Кличко, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок, бывший генпрокурор Юрий Луценко и экс-глава Минобороны Степан Полторак.
Также, по информации защиты Януковича, был закрыт эпизод о возможном умышленном сокрытии преступлений во время расследования и рассмотрения дела Януковича о госизмене судьями Оболонского районного суда Киева и прокурорами.
"Нынешняя власть обязана обратить внимание на бездействие ОГП (Офиса генпрокурора. — Прим. ред.) и ГБР (Госбюро расследований. — Прим. ред.) в расследовании событий на Майдане, сделать все необходимое для объективного рассмотрения дела о сдаче Крыма. Напомним, ранее с трибуны парламента об этом заявлял президент Владимир Зеленский. "Те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность", — цитирует пресс-служба адвоката Януковича Виталия Сердюка.
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Частные адвокаты экс-президента, а также государственный защитник Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы.
Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, решение вступило в силу. После этого защита экс-президента подала кассационную жалобу.
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