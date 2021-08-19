18:46 19.08.2021 (обновлено: 22:43 19.08.2021)
Суд возобновил дело против лидеров Евромайдана, заявила защита Януковича
Защита экс-президента Украины Януковича: суд отменил решение закрыть дело против лидеров Евромайдана
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Суд в Киеве отменил решение Генпрокуратуры о закрытии дела против лидеров Евромайдана, сообщили в пресс-службе адвокатского объединения AVER LEX, представляющего интересы экс-президента Украины Виктора Януковича.
"Печерский районный суд Киева 16 августа 2021 года отменил незаконное постановление офиса генерального прокурора о закрытии инициированного защитой четвертого президента Украины Виктора Януковича уголовного производства по фактам умышленной сдачи Крыма рядом лиц, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году", — говорится в релизе.
По данным адвокатов, дело закрыли 2 ноября 2020 года на основании "формальных отписок".
Среди фигурантов дела — экс-премьер Арсений Яценюк, исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов, экс-глава Верховной рады Андрей Парубий, бывший глава Совбеза Валентин Наливайченко, экс-депутат парламента Сергей Пашинский, мэр Киева Виталий Кличко, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок, бывший генпрокурор Юрий Луценко и экс-глава Минобороны Степан Полторак.
Также, по информации защиты Януковича, был закрыт эпизод о возможном умышленном сокрытии преступлений во время расследования и рассмотрения дела Януковича о госизмене судьями Оболонского районного суда Киева и прокурорами.
"Нынешняя власть обязана обратить внимание на бездействие ОГП (Офиса генпрокурора. — Прим. ред.) и ГБР (Госбюро расследований. — Прим. ред.) в расследовании событий на Майдане, сделать все необходимое для объективного рассмотрения дела о сдаче Крыма. Напомним, ранее с трибуны парламента об этом заявлял президент Владимир Зеленский. "Те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность", — цитирует пресс-служба адвоката Януковича Виталия Сердюка.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Частные адвокаты экс-президента, а также государственный защитник Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы.
Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, решение вступило в силу. После этого защита экс-президента подала кассационную жалобу.