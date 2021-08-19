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Официальный курс евро на четверг вырос на 49 копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на 49 копеек - РИА Новости, 19.08.2021
Официальный курс евро на четверг вырос на 49 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 49,4 копейки - до 86,615 рубля, курс доллара - на 68,7 копейки, до 74,1503 рубля,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:28
2021-08-19T14:28
2021-08-19T14:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 49,4 копейки - до 86,615 рубля, курс доллара - на 68,7 копейки, до 74,1503 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 60,01 копейки, составив 79,7594 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро на четверг вырос на 49 копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на 49 копеек, до 86,62 рубля