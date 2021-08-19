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Вышел финальный трейлер блокбастера "Вечные" с Анджелиной Джоли
Вышел финальный трейлер блокбастера "Вечные" с Анджелиной Джоли - РИА Новости, 19.08.2021
Вышел финальный трейлер блокбастера "Вечные" с Анджелиной Джоли
На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликован финальный трейлер блокбастера "Вечные". О выходе нового ролика сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:03
2021-08-19T12:03
2021-08-19T12:03
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликован финальный трейлер блокбастера "Вечные". О выходе нового ролика сообщает Entertainment Weekly. Фильм рассказывает о Вечных — представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они тайно живут на Земле семь тысяч лет и защищают людей от гуманоидов Девиантов. В новом ролике объясняется, почему герои ранее не выступили вместе с Мстителями против Таноса, по щелчку которого исчезла половина населения всего мира. Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября 2021 года.
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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), сальма хайек, кит харингтон, ричард мэдден, что посмотреть
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликован
финальный трейлер блокбастера "Вечные". О выходе нового ролика сообщает
Entertainment Weekly.
Фильм рассказывает о Вечных — представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они тайно живут на Земле семь тысяч лет и защищают людей от гуманоидов Девиантов.
В новом ролике объясняется, почему герои ранее не выступили вместе с Мстителями против Таноса, по щелчку которого исчезла половина населения всего мира.
Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.
Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября 2021 года.