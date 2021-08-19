https://ria.ru/20210819/eternals-1746315547.html

Вышел финальный трейлер блокбастера "Вечные" с Анджелиной Джоли

Вышел финальный трейлер блокбастера "Вечные" с Анджелиной Джоли - РИА Новости, 19.08.2021

Вышел финальный трейлер блокбастера "Вечные" с Анджелиной Джоли

На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликован финальный трейлер блокбастера "Вечные". О выходе нового ролика сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:03

2021-08-19T12:03

2021-08-19T12:03

культура

marvel comics

новости культуры

кино и сериалы

анджелина джоли (войт)

сальма хайек

кит харингтон

ричард мэдден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746314791_894:0:4535:2048_1920x0_80_0_0_6ae46cdd542110b70da2500c14214756.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликован финальный трейлер блокбастера "Вечные". О выходе нового ролика сообщает Entertainment Weekly. Фильм рассказывает о Вечных — представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они тайно живут на Земле семь тысяч лет и защищают людей от гуманоидов Девиантов. В новом ролике объясняется, почему герои ранее не выступили вместе с Мстителями против Таноса, по щелчку которого исчезла половина населения всего мира. Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20210806/kino-1744552033.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), сальма хайек, кит харингтон, ричард мэдден, что посмотреть