https://ria.ru/20210819/eksportery-1746363155.html

РЭЦ выбрал лучших экспортеров Приволжья

РЭЦ выбрал лучших экспортеров Приволжья - РИА Новости, 19.08.2021

РЭЦ выбрал лучших экспортеров Приволжья

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 10 победителей в Приволжском федеральном округе, сообщает Российский... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:49

2021-08-19T14:49

2021-08-19T14:49

экономика

торгово-промышленная палата рф

василий осьмаков

сергей левин

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 10 победителей в Приволжском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ)."По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия", - говорится в сообщении.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Экспортером года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" было признано производство нефтепогружного оборудования АО "Новомет-Пермь" (Пермский край), а в малом и среднем - производитель мебели ООО "Славянский двор" (Нижегородская область)."Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес" - масложировое производство АО "НМЖК" (Нижегородская область), "малое и среднее предпринимательство" - предприятия хранения сельхозпродукции ООО "Юфенал Трейд" (Саратовская область). Номинацию "Экспортер года в сфере услуг" в категории "крупный бизнес" получила онкологическая служба Самарской области ГБУЗ "СОКОД". В категории "малое и среднее предпринимательство" - провайдер услуг цифровой трансформации ООО "ИТ профессиональные решения" ITPS (Пермский край)."Экспортером года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес" выбрали "Камаз" (Татарстан), а в категории "малое и среднее предпринимательство" - разработчика ПО для видеонаблюдения ООО "Сателлит Инновация" (Пермский край). Трейдером года в "крупном бизнесе" и одновременно "Новой географией" стал экспортер кондитерских изделий ООО "ПродЭкс" (Татарстан), в трейдером в малом бизнесе - продавец запасных частей ООО "ТПП" (Саратовская область).Победители региональных конкурсов примут участие во втором – федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет на международном экспортном форуме "Сделано в России". Победители "Экспортера года" получат различные бонусы от РЭЦ. Среди них: обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информподдержки экспортеров, уточнили в центре.

https://ria.ru/20210813/eksport-1745628155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, торгово-промышленная палата рф, василий осьмаков, сергей левин, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)