РЭЦ выбрал лучших экспортеров Приволжья
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 10 победителей в Приволжском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).
"По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия", - говорится в сообщении.
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
"Я уверенна, что звание "Экспортер года" поможет вам развиваться более активно, интенсивно и конкурентно, чтобы выходить на большее количество новых рынков. Прошлый год был непростым, но даже в период закрытых границ и мирового кризиса наши экспортеры не просто выросли, а открыли новые ниши, рынки сбыта и показали достойные результаты. Это действительно выдающиеся достижения, и наша задача – показать наших героев, тех предпринимателей, на которых стоит ровняться", - поздравила победителей гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
"Экспортером года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" было признано производство нефтепогружного оборудования АО "Новомет-Пермь" (Пермский край), а в малом и среднем - производитель мебели ООО "Славянский двор" (Нижегородская область).
"Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес" - масложировое производство АО "НМЖК" (Нижегородская область), "малое и среднее предпринимательство" - предприятия хранения сельхозпродукции ООО "Юфенал Трейд" (Саратовская область). Номинацию "Экспортер года в сфере услуг" в категории "крупный бизнес" получила онкологическая служба Самарской области ГБУЗ "СОКОД". В категории "малое и среднее предпринимательство" - провайдер услуг цифровой трансформации ООО "ИТ профессиональные решения" ITPS (Пермский край).
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"Экспортером года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес" выбрали "Камаз" (Татарстан), а в категории "малое и среднее предпринимательство" - разработчика ПО для видеонаблюдения ООО "Сателлит Инновация" (Пермский край). Трейдером года в "крупном бизнесе" и одновременно "Новой географией" стал экспортер кондитерских изделий ООО "ПродЭкс" (Татарстан), в трейдером в малом бизнесе - продавец запасных частей ООО "ТПП" (Саратовская область).
Победители региональных конкурсов примут участие во втором – федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет на международном экспортном форуме "Сделано в России". Победители "Экспортера года" получат различные бонусы от РЭЦ. Среди них: обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информподдержки экспортеров, уточнили в центре.