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Экспорт продукции АПК Подмосковья в Китай вырос почти в два раза
Экспорт продукции АПК Подмосковья в Китай вырос почти в два раза - РИА Новости, 19.08.2021
Экспорт продукции АПК Подмосковья в Китай вырос почти в два раза
Экспортпродукции АПК Подмосковья в Китай за 7 месяцев 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 119 миллионов... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:46
2021-08-19T13:46
2021-08-19T13:46
россия-китай: главное
экономика
китай
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспортпродукции АПК Подмосковья в Китай за 7 месяцев 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 119 миллионов долларов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области."Московская область продолжает наращивать экспорт продукции АПК в Китай. По итогам семи месяцев текущего года экспорт продукции АПК региона в Китай составил 119 миллионов долларов, что на 60,9 миллиона долларов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период экспортировано 77,1 тысячи тонн продукции. Мы прибавили относительно прошлого года 7,7 тысячи тонн", - приводятся в сообщении слова главы министерства Сергея Воскресенского.Он отметил, что за весь 2020 год в Китай из Подмосковья было экспортировано продукции на 127,9 миллиона долларов."В этом году предприятиями Подмосковья экспортируется в Китай, в основном, мясная продукция, масложировая - продукты для приготовления соусов и готовые соусы, вкусовые добавки и приправы, напитки и кондитерские изделия. Экспорт мясной продукции составляет порядка 112 миллионов долларов, рост более 100%. Также порядка 100 тонн приходится на сыры, плодоовощные консервы, чай, кофе и мороженое", - уточнил министр.Московская область сегодня занимает первое место по экспорту мяса в Китай среди других регионов России. Крупнейшими экспортёрами мясной продукции в Китай являются подмосковные предприятия - "Черкизово" и "Мираторг".
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экономика, китай, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 авг - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Экспортпродукции АПК Подмосковья в Китай
за 7 месяцев 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 119 миллионов долларов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Московская область продолжает наращивать экспорт продукции АПК в Китай. По итогам семи месяцев текущего года экспорт продукции АПК региона в Китай составил 119 миллионов долларов, что на 60,9 миллиона долларов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период экспортировано 77,1 тысячи тонн продукции. Мы прибавили относительно прошлого года 7,7 тысячи тонн", - приводятся в сообщении слова главы министерства Сергея Воскресенского.
Он отметил, что за весь 2020 год в Китай из Подмосковья было экспортировано продукции на 127,9 миллиона долларов.
"В этом году предприятиями Подмосковья экспортируется в Китай, в основном, мясная продукция, масложировая - продукты для приготовления соусов и готовые соусы, вкусовые добавки и приправы, напитки и кондитерские изделия. Экспорт мясной продукции составляет порядка 112 миллионов долларов, рост более 100%. Также порядка 100 тонн приходится на сыры, плодоовощные консервы, чай, кофе и мороженое", - уточнил министр.
Московская область сегодня занимает первое место по экспорту мяса в Китай среди других регионов России. Крупнейшими экспортёрами мясной продукции в Китай являются подмосковные предприятия - "Черкизово" и "Мираторг".