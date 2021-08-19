https://ria.ru/20210819/eksport-1746350600.html

Экспорт продукции АПК Подмосковья в Китай вырос почти в два раза

Экспорт продукции АПК Подмосковья в Китай вырос почти в два раза - РИА Новости, 19.08.2021

Экспорт продукции АПК Подмосковья в Китай вырос почти в два раза

Экспортпродукции АПК Подмосковья в Китай за 7 месяцев 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 119 миллионов... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:46

2021-08-19T13:46

2021-08-19T13:46

россия-китай: главное

экономика

китай

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспортпродукции АПК Подмосковья в Китай за 7 месяцев 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 119 миллионов долларов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области."Московская область продолжает наращивать экспорт продукции АПК в Китай. По итогам семи месяцев текущего года экспорт продукции АПК региона в Китай составил 119 миллионов долларов, что на 60,9 миллиона долларов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период экспортировано 77,1 тысячи тонн продукции. Мы прибавили относительно прошлого года 7,7 тысячи тонн", - приводятся в сообщении слова главы министерства Сергея Воскресенского.Он отметил, что за весь 2020 год в Китай из Подмосковья было экспортировано продукции на 127,9 миллиона долларов."В этом году предприятиями Подмосковья экспортируется в Китай, в основном, мясная продукция, масложировая - продукты для приготовления соусов и готовые соусы, вкусовые добавки и приправы, напитки и кондитерские изделия. Экспорт мясной продукции составляет порядка 112 миллионов долларов, рост более 100%. Также порядка 100 тонн приходится на сыры, плодоовощные консервы, чай, кофе и мороженое", - уточнил министр.Московская область сегодня занимает первое место по экспорту мяса в Китай среди других регионов России. Крупнейшими экспортёрами мясной продукции в Китай являются подмосковные предприятия - "Черкизово" и "Мираторг".

https://ria.ru/20210819/khunchun-1746315649.html

китай

московская область (подмосковье)

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экономика, китай, московская область (подмосковье)