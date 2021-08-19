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В Японии восхитились успехами российской экономики во время пандемии
В Японии восхитились успехами российской экономики во время пандемии - РИА Новости, 19.08.2021
В Японии восхитились успехами российской экономики во время пандемии
Российская экономика уверенно проходит трудный период, вызванный коронавирусными ограничениями, пишет японское издание JB Press. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:30
2021-08-19T13:29
экономика
технологии
япония
москва
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российская экономика уверенно проходит трудный период, вызванный коронавирусными ограничениями, пишет японское издание JB Press.Как и все мировые державы, в начале пандемии Россия столкнулась с трудностями."Однако в сравнении с другими развитыми и быстроразвивающимися странами раны были не столь глубокими", — считает автор Тэцуя Умэцу.По его мнению, решение властей не останавливать промышленное производство во многих регионах помогло сравнительно легко пережить падение экономических показателей.Помимо этого, Умэцу отметил успехи, которых сфера услуг добилась минувшей весной. Он приводит слова владельца одного из московских японских ресторанов, заявившего об увеличении доходов по сравнению с временами до пандемии.В статье также говорится о том, что переход на удаленную работу помог появлению новых возможностей для бизнеса во многих странах. Так, японские производители компактных принтеров и спикерфонов отчитались о высоком спросе на их продукцию в России.Вместе с тем Умецу полагает, что в российской экономике есть направления, над которыми еще предстоит поработать правительству и ЦБ. В частности, он выделил рост инфляции, влияющий на настроения в деловых кругах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, технологии, япония, москва, центральный банк рф (цб рф), россия
11:30 19.08.2021 (обновлено: 13:29 19.08.2021)
 

В Японии восхитились успехами российской экономики во время пандемии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российская экономика уверенно проходит трудный период, вызванный коронавирусными ограничениями, пишет японское издание JB Press.
Как и все мировые державы, в начале пандемии Россия столкнулась с трудностями.
"Однако в сравнении с другими развитыми и быстроразвивающимися странами раны были не столь глубокими", — считает автор Тэцуя Умэцу.
По его мнению, решение властей не останавливать промышленное производство во многих регионах помогло сравнительно легко пережить падение экономических показателей.
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Помимо этого, Умэцу отметил успехи, которых сфера услуг добилась минувшей весной. Он приводит слова владельца одного из московских японских ресторанов, заявившего об увеличении доходов по сравнению с временами до пандемии.
В статье также говорится о том, что переход на удаленную работу помог появлению новых возможностей для бизнеса во многих странах. Так, японские производители компактных принтеров и спикерфонов отчитались о высоком спросе на их продукцию в России.
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Вместе с тем Умецу полагает, что в российской экономике есть направления, над которыми еще предстоит поработать правительству и ЦБ. В частности, он выделил рост инфляции, влияющий на настроения в деловых кругах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаТехнологииЯпонияМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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