11:30 19.08.2021 (обновлено: 13:29 19.08.2021)
В Японии восхитились успехами российской экономики во время пандемии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российская экономика уверенно проходит трудный период, вызванный коронавирусными ограничениями, пишет японское издание JB Press.
Как и все мировые державы, в начале пандемии Россия столкнулась с трудностями.
"Однако в сравнении с другими развитыми и быстроразвивающимися странами раны были не столь глубокими", — считает автор Тэцуя Умэцу.
По его мнению, решение властей не останавливать промышленное производство во многих регионах помогло сравнительно легко пережить падение экономических показателей.
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Помимо этого, Умэцу отметил успехи, которых сфера услуг добилась минувшей весной. Он приводит слова владельца одного из московских японских ресторанов, заявившего об увеличении доходов по сравнению с временами до пандемии.
В статье также говорится о том, что переход на удаленную работу помог появлению новых возможностей для бизнеса во многих странах. Так, японские производители компактных принтеров и спикерфонов отчитались о высоком спросе на их продукцию в России.
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Вместе с тем Умецу полагает, что в российской экономике есть направления, над которыми еще предстоит поработать правительству и ЦБ. В частности, он выделил рост инфляции, влияющий на настроения в деловых кругах.
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