https://ria.ru/20210819/dzhumaev-1746444449.html
Суд в Москве вынес приговор дравшемуся с силовиками Джумаеву
Суд в Москве вынес приговор дравшемуся с силовиками Джумаеву - РИА Новости, 19.08.2021
Суд в Москве вынес приговор дравшемуся с силовиками Джумаеву
Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, которого обвиняют в нападении на силовиков на несогласованной акции в Москве 23 января. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:01
2021-08-19T19:01
2021-08-19T19:35
происшествия
москва
рамзан кадыров
россия
сайд-мухамад джумаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595014884_0:27:1201:702_1920x0_80_0_0_69412545f5bf018d8f7fe490f992aa7f.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, которого обвиняют в нападении на силовиков на несогласованной акции в Москве 23 января.Прокурор на прениях сторон просил суд приговорить подсудимого к шести годам общего режима.По данным следствия, Джумаев 23 января в районе Пушкинской площади несколько раз ударил руками и ногами двух омоновцев и полицейского, после чего скрылся. Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, разошлись в соцсетях.Джумаева задержали в Псковской области и предъявили обвинения по статье УК России "Применение не опасного для жизни насилия в отношении представителей власти". Свою вину он на тот момент признал.Изначально дело поступило в суд для рассмотрения в особом порядке, что предполагает менее суровое наказание при полном признании подсудимым вины. Однако позже его начали рассматривать в общем порядке.
https://ria.ru/20210206/ranenie-1596337711.html
https://ria.ru/20210805/prigovor-1744507142.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595014884_117:0:1053:702_1920x0_80_0_0_1226c1c17c3b89e496683feebb129673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, рамзан кадыров, россия, сайд-мухамад джумаев
19:01 19.08.2021 (обновлено: 19:35 19.08.2021)
Суд в Москве вынес приговор дравшемуся с силовиками Джумаеву
Суд в Москве приговорил к пяти годам Джумаева, дравшегося с силовиками 23 января