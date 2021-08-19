https://ria.ru/20210819/dzhumaev-1746444449.html

Суд в Москве вынес приговор дравшемуся с силовиками Джумаеву

Суд в Москве вынес приговор дравшемуся с силовиками Джумаеву - РИА Новости, 19.08.2021

Суд в Москве вынес приговор дравшемуся с силовиками Джумаеву

Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, которого обвиняют в нападении на силовиков на несогласованной акции в Москве 23 января. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T19:01

2021-08-19T19:01

2021-08-19T19:35

происшествия

москва

рамзан кадыров

россия

сайд-мухамад джумаев

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, которого обвиняют в нападении на силовиков на несогласованной акции в Москве 23 января.Прокурор на прениях сторон просил суд приговорить подсудимого к шести годам общего режима.По данным следствия, Джумаев 23 января в районе Пушкинской площади несколько раз ударил руками и ногами двух омоновцев и полицейского, после чего скрылся. Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, разошлись в соцсетях.Джумаева задержали в Псковской области и предъявили обвинения по статье УК России "Применение не опасного для жизни насилия в отношении представителей власти". Свою вину он на тот момент признал.Изначально дело поступило в суд для рассмотрения в особом порядке, что предполагает менее суровое наказание при полном признании подсудимым вины. Однако позже его начали рассматривать в общем порядке.

https://ria.ru/20210206/ranenie-1596337711.html

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происшествия, москва, рамзан кадыров, россия, сайд-мухамад джумаев