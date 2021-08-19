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Суд в Москве вынес приговор дравшемуся с силовиками Джумаеву
Суд в Москве вынес приговор дравшемуся с силовиками Джумаеву - РИА Новости, 19.08.2021
Суд в Москве вынес приговор дравшемуся с силовиками Джумаеву
Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, которого обвиняют в нападении на силовиков на несогласованной акции в Москве 23 января. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:01
2021-08-19T19:35
происшествия
москва
рамзан кадыров
россия
сайд-мухамад джумаев
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, которого обвиняют в нападении на силовиков на несогласованной акции в Москве 23 января.Прокурор на прениях сторон просил суд приговорить подсудимого к шести годам общего режима.По данным следствия, Джумаев 23 января в районе Пушкинской площади несколько раз ударил руками и ногами двух омоновцев и полицейского, после чего скрылся. Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, разошлись в соцсетях.Джумаева задержали в Псковской области и предъявили обвинения по статье УК России "Применение не опасного для жизни насилия в отношении представителей власти". Свою вину он на тот момент признал.Изначально дело поступило в суд для рассмотрения в особом порядке, что предполагает менее суровое наказание при полном признании подсудимым вины. Однако позже его начали рассматривать в общем порядке.
https://ria.ru/20210206/ranenie-1596337711.html
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происшествия, москва, рамзан кадыров, россия, сайд-мухамад джумаев
19:01 19.08.2021 (обновлено: 19:35 19.08.2021)
 
Суд в Москве вынес приговор дравшемуся с силовиками Джумаеву

Суд в Москве приговорил к пяти годам Джумаева, дравшегося с силовиками 23 января

© Пресс-служба Пресненского судаСайд-Мухамад Джумаев в суде. Кадр видео
Сайд-Мухамад Джумаев в суде. Кадр видео
© Пресс-служба Пресненского суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, которого обвиняют в нападении на силовиков на несогласованной акции в Москве 23 января.

"Джумаеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Прокурор на прениях сторон просил суд приговорить подсудимого к шести годам общего режима.
По данным следствия, Джумаев 23 января в районе Пушкинской площади несколько раз ударил руками и ногами двух омоновцев и полицейского, после чего скрылся.
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Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, разошлись в соцсетях.
Джумаева задержали в Псковской области и предъявили обвинения по статье УК России "Применение не опасного для жизни насилия в отношении представителей власти". Свою вину он на тот момент признал.
Изначально дело поступило в суд для рассмотрения в особом порядке, что предполагает менее суровое наказание при полном признании подсудимым вины. Однако позже его начали рассматривать в общем порядке.
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