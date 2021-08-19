https://ria.ru/20210819/dtp-1746429915.html
На Ставрополье три человека погибли в ДТП с грузовиком
На Ставрополье три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 19.08.2021
На Ставрополье три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика Volvo в Ставропольском крае, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:50
2021-08-19T17:50
2021-08-19T17:50
происшествия
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ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 19 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика Volvo в Ставропольском крае, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону."По предварительным данным, сегодня около 13 часов на 325-м километре федеральной автодороги "Кочубей – Зеленокумск - Минеральные Воды" водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленным пока причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo, груженым металлолом", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.Отмечается, что от удара грузовой автомобиль опрокинулся и ограничил движение на дороге."В результате происшествия 61-летний водитель автомобиля Volkswagen и две пожилые пассажирки (все жители станицы Александрийская) от полученных травм скончались", - сказано в сообщении.Выяснилось, что за последние два года погибший водитель 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, добавили в УГИБДД. По факту произошедшего назначена проверка и экспертизы, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210815/dtp-1745811354.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/avariya-1744821563.html
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происшествия, дтп, ставропольский край, зеленокумск, авто, россия
На Ставрополье три человека погибли в ДТП с грузовиком
ГИБДД: три человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Ставропольском крае