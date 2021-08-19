https://ria.ru/20210819/dtp-1746429915.html

На Ставрополье три человека погибли в ДТП с грузовиком

На Ставрополье три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 19.08.2021

На Ставрополье три человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика Volvo в Ставропольском крае, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:50

2021-08-19T17:50

2021-08-19T17:50

происшествия

дтп

ставропольский край

зеленокумск

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

ПЯТИГОРСК, 19 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика Volvo в Ставропольском крае, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону."По предварительным данным, сегодня около 13 часов на 325-м километре федеральной автодороги "Кочубей – Зеленокумск - Минеральные Воды" водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленным пока причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo, груженым металлолом", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.Отмечается, что от удара грузовой автомобиль опрокинулся и ограничил движение на дороге."В результате происшествия 61-летний водитель автомобиля Volkswagen и две пожилые пассажирки (все жители станицы Александрийская) от полученных травм скончались", - сказано в сообщении.Выяснилось, что за последние два года погибший водитель 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, добавили в УГИБДД. По факту произошедшего назначена проверка и экспертизы, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210815/dtp-1745811354.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/avariya-1744821563.html

ставропольский край

зеленокумск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, ставропольский край, зеленокумск, авто, россия