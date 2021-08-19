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В Амурской области три человека погибли в ДТП
В Амурской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.08.2021
В Амурской области три человека погибли в ДТП
ДТП, в котором три человека погибли и пятеро пострадали, произошло на автодороге "Благовещенск-Бибиково" 18 августа, сообщает УМВД России по Амурской области в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T07:40
2021-08-19T07:40
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости. ДТП, в котором три человека погибли и пятеро пострадали, произошло на автодороге "Благовещенск-Бибиково" 18 августа, сообщает УМВД России по Амурской области в четверг.По данным ведомства, установлено, что водитель автомобиля Mazda Demio 1998 года рождения выехал на встречную полосу где столкнулся с Nissan X-Trail, проводится доследственная проверка.Как уточняет полиция, у водителя Mazda Demio не было прав."Данный гражданин (водитель Mazda) в течение последних трех лет 5 раз задерживался сотрудниками полиции за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, четырежды привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", - добавили в ведомстве.Полиция сообщает, что каждый раз наказание для водителя Mazda назначалось в виде обязательных работ.
https://ria.ru/20210819/dtp-1746298147.html
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происшествия, амурская область
07:40 19.08.2021
 
В Амурской области три человека погибли в ДТП

В Благовещенске три человека погибли и пять пострадали в ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости. ДТП, в котором три человека погибли и пятеро пострадали, произошло на автодороге "Благовещенск-Бибиково" 18 августа, сообщает УМВД России по Амурской области в четверг.
По данным ведомства, установлено, что водитель автомобиля Mazda Demio 1998 года рождения выехал на встречную полосу где столкнулся с Nissan X-Trail, проводится доследственная проверка.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 04:47
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"В результате автоаварии водитель Mazda, двое его пассажиров, 2003, 2000 годов рождения скончались на месте происшествия. В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены: пассажир автомобиля Mazda Demio, молодой человек 2000 года рождения, водитель автомобиля Nissan-X-Trail и находившиеся в его салоне женщина 1977 года рождения и девушка 2006 года рождения", - сообщает УМВД.
Как уточняет полиция, у водителя Mazda Demio не было прав.
"Данный гражданин (водитель Mazda) в течение последних трех лет 5 раз задерживался сотрудниками полиции за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, четырежды привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", - добавили в ведомстве.
Полиция сообщает, что каждый раз наказание для водителя Mazda назначалось в виде обязательных работ.
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