https://ria.ru/20210819/dtp-1746301118.html
В Амурской области три человека погибли в ДТП
В Амурской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.08.2021
В Амурской области три человека погибли в ДТП
ДТП, в котором три человека погибли и пятеро пострадали, произошло на автодороге "Благовещенск-Бибиково" 18 августа, сообщает УМВД России по Амурской области в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T07:40
2021-08-19T07:40
2021-08-19T07:40
происшествия
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости. ДТП, в котором три человека погибли и пятеро пострадали, произошло на автодороге "Благовещенск-Бибиково" 18 августа, сообщает УМВД России по Амурской области в четверг.По данным ведомства, установлено, что водитель автомобиля Mazda Demio 1998 года рождения выехал на встречную полосу где столкнулся с Nissan X-Trail, проводится доследственная проверка.Как уточняет полиция, у водителя Mazda Demio не было прав."Данный гражданин (водитель Mazda) в течение последних трех лет 5 раз задерживался сотрудниками полиции за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, четырежды привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", - добавили в ведомстве.Полиция сообщает, что каждый раз наказание для водителя Mazda назначалось в виде обязательных работ.
https://ria.ru/20210819/dtp-1746298147.html
https://ria.ru/20210817/dtp-1746128815.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область
В Амурской области три человека погибли в ДТП
В Благовещенске три человека погибли и пять пострадали в ДТП
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости.
ДТП, в котором три человека погибли и пятеро пострадали, произошло на автодороге "Благовещенск-Бибиково" 18 августа, сообщает УМВД России по Амурской области
в четверг.
По данным ведомства, установлено, что водитель автомобиля Mazda Demio 1998 года рождения выехал на встречную полосу где столкнулся с Nissan X-Trail, проводится доследственная проверка.
"В результате автоаварии водитель Mazda, двое его пассажиров, 2003, 2000 годов рождения скончались на месте происшествия. В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены: пассажир автомобиля Mazda Demio, молодой человек 2000 года рождения, водитель автомобиля Nissan-X-Trail и находившиеся в его салоне женщина 1977 года рождения и девушка 2006 года рождения", - сообщает УМВД.
Как уточняет полиция, у водителя Mazda Demio не было прав.
"Данный гражданин (водитель Mazda) в течение последних трех лет 5 раз задерживался сотрудниками полиции за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, четырежды привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", - добавили в ведомстве.
Полиция сообщает, что каждый раз наказание для водителя Mazda назначалось в виде обязательных работ.