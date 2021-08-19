https://ria.ru/20210819/dtp-1746301118.html

В Амурской области три человека погибли в ДТП

В Амурской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.08.2021

В Амурской области три человека погибли в ДТП

ДТП, в котором три человека погибли и пятеро пострадали, произошло на автодороге "Благовещенск-Бибиково" 18 августа, сообщает УМВД России по Амурской области в... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T07:40

2021-08-19T07:40

2021-08-19T07:40

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости. ДТП, в котором три человека погибли и пятеро пострадали, произошло на автодороге "Благовещенск-Бибиково" 18 августа, сообщает УМВД России по Амурской области в четверг.По данным ведомства, установлено, что водитель автомобиля Mazda Demio 1998 года рождения выехал на встречную полосу где столкнулся с Nissan X-Trail, проводится доследственная проверка.Как уточняет полиция, у водителя Mazda Demio не было прав."Данный гражданин (водитель Mazda) в течение последних трех лет 5 раз задерживался сотрудниками полиции за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, четырежды привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", - добавили в ведомстве.Полиция сообщает, что каждый раз наказание для водителя Mazda назначалось в виде обязательных работ.

https://ria.ru/20210819/dtp-1746298147.html

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амурская область

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происшествия, амурская область