https://ria.ru/20210819/draka-1746365335.html
Почти 50 участников драки у станции метро "Кузьминки" депортировали
Почти 50 участников драки у станции метро "Кузьминки" депортировали - РИА Новости, 19.08.2021
Почти 50 участников драки у станции метро "Кузьминки" депортировали
Почти 50 участников драки у метро "Кузьминки" в Москве депортированы из РФ, всего предполагается выслать 87 иностранцев, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:01
2021-08-19T15:01
2021-08-19T15:01
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
средняя азия
владимир васенин
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Почти 50 участников драки у метро "Кузьминки" в Москве депортированы из РФ, всего предполагается выслать 87 иностранцев, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин."По решению судебного органа 87 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве сроком на 90 суток... На сегодняшний день депортировано уже 46 иностранных граждан", - сказал Васенин.Он уточнил, что ранее в отношении 87 иностранцев были вынесены решения об административном аресте на 15 суток, а также приняты решения о запрете им въезда в РФ и сокращении их срока пребывания в стране. В отношении восьмерых иностранцев возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".Инцидент произошел поздним вечером 12 июля, МВД сообщало о 102 задержанных. Согласно постановлению в отношении одного из его участников, драке предшествовало несогласованное "массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", которые скандировали лозунги на национальных языках. В ходе потасовки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.
https://ria.ru/20210714/draka-1741226739.html
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Очевидцы сняли сбор группы мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве
102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
2021-08-19T15:01
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), средняя азия, владимир васенин, россия
Почти 50 участников драки у станции метро "Кузьминки" депортировали
МВД: 46 участников драки у станции метро "Кузьминки" в Москве депортированы