https://ria.ru/20210819/draka-1746365335.html

Почти 50 участников драки у станции метро "Кузьминки" депортировали

Почти 50 участников драки у станции метро "Кузьминки" депортировали - РИА Новости, 19.08.2021

Почти 50 участников драки у станции метро "Кузьминки" депортировали

Почти 50 участников драки у метро "Кузьминки" в Москве депортированы из РФ, всего предполагается выслать 87 иностранцев, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:01

2021-08-19T15:01

2021-08-19T15:01

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

средняя азия

владимир васенин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849321_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_65f021d665cb0654ff2ad2eaa42a1716.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Почти 50 участников драки у метро "Кузьминки" в Москве депортированы из РФ, всего предполагается выслать 87 иностранцев, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин."По решению судебного органа 87 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве сроком на 90 суток... На сегодняшний день депортировано уже 46 иностранных граждан", - сказал Васенин.Он уточнил, что ранее в отношении 87 иностранцев были вынесены решения об административном аресте на 15 суток, а также приняты решения о запрете им въезда в РФ и сокращении их срока пребывания в стране. В отношении восьмерых иностранцев возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".Инцидент произошел поздним вечером 12 июля, МВД сообщало о 102 задержанных. Согласно постановлению в отношении одного из его участников, драке предшествовало несогласованное "массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", которые скандировали лозунги на национальных языках. В ходе потасовки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.

https://ria.ru/20210714/draka-1741226739.html

москва

средняя азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Очевидцы сняли сбор группы мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве 102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве, решается вопрос о привлечении к административной ответственности. 2021-08-19T15:01 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), средняя азия, владимир васенин, россия