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В МИД заявили о настрое талибов на диалог
В МИД заявили о настрое талибов на диалог - РИА Новости, 19.08.2021
В МИД заявили о настрое талибов на диалог
Талибы демонстрируют настрой на диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:49
2021-08-19T15:49
2021-08-19T15:49
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Талибы демонстрируют настрой на диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Талибы активно взялись за наведение порядка, демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами, в частности бывшим президентом Афганистана Карзаем, о будущем государственном устройстве и готовы, как они заявляют, учитывать интересы граждан, в том числе - для нас эта тема является актуальной - прав женщин и многие другие аспекты", - сказала Захарова на брифинге.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО."Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, мария захарова, россия
В МИД заявили о настрое талибов на диалог
Официальный представитель МИД Захарова: талибы демонстрируют настрой на диалог
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Талибы демонстрируют настрой на диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Талибы активно взялись за наведение порядка, демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами, в частности бывшим президентом Афганистана Карзаем, о будущем государственном устройстве и готовы, как они заявляют, учитывать интересы граждан, в том числе - для нас эта тема является актуальной - прав женщин и многие другие аспекты", - сказала Захарова на брифинге.
Ситуация в Афганистане
особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России