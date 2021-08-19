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Жительница Тюмени рассказала о поисках пропавшей восьмилетней девочки

Жительница Тюмени рассказала о поисках пропавшей восьмилетней девочки - РИА Новости, 19.08.2021

Жительница Тюмени рассказала о поисках пропавшей восьмилетней девочки

Пропавшую в Тюмени восьмилетнюю девочку, тело которой сегодня нашли на берегу озера, искали всем городом. Об этом заявила одна из соседок родственников погибшей РИА Новости, 19.08.2021

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2021-08-19T21:23

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происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девочки в тюмени

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пропавшую в Тюмени восьмилетнюю девочку, тело которой сегодня нашли на берегу озера, искали всем городом. Об этом заявила одна из соседок родственников погибшей в беседе со "Звездой"."Мы сами с волонтерами искали ее — по речкам, по заброшенным домам. По всем районам искали. Полиция везде кружила, — все участвовали — вся Тюмень, и не только", — рассказала женщина.О пропаже соседка узнала от своего сына: ребенок, по ее словам, часто гулял с девочкой во дворе.Женщина отметила, что район, в котором жила семья погибшей, считается спокойным.В конце июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Вскоре были организованы масштабные поиски с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей.Сегодня на берегу озера Оброчное, предположительно, нашли ее тело. Как отметила официальный представитель СК Светлана Петренко, первичные следственные действия "позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей".К дому, где жила девочка, несут цветы и игрушки.

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место обнаружения тела девятилетней девочки в Тюмени В Тюмени нашли тело ребенка – предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей. 2021-08-19T21:23 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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