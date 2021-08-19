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Жительница Тюмени рассказала о поисках пропавшей восьмилетней девочки
Жительница Тюмени рассказала о поисках пропавшей восьмилетней девочки - РИА Новости, 19.08.2021
Жительница Тюмени рассказала о поисках пропавшей восьмилетней девочки
Пропавшую в Тюмени восьмилетнюю девочку, тело которой сегодня нашли на берегу озера, искали всем городом. Об этом заявила одна из соседок родственников погибшей РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T21:23
2021-08-19T21:23
2021-08-19T21:24
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пропавшую в Тюмени восьмилетнюю девочку, тело которой сегодня нашли на берегу озера, искали всем городом. Об этом заявила одна из соседок родственников погибшей в беседе со "Звездой"."Мы сами с волонтерами искали ее — по речкам, по заброшенным домам. По всем районам искали. Полиция везде кружила, — все участвовали — вся Тюмень, и не только", — рассказала женщина.О пропаже соседка узнала от своего сына: ребенок, по ее словам, часто гулял с девочкой во дворе.Женщина отметила, что район, в котором жила семья погибшей, считается спокойным.В конце июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Вскоре были организованы масштабные поиски с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей.Сегодня на берегу озера Оброчное, предположительно, нашли ее тело. Как отметила официальный представитель СК Светлана Петренко, первичные следственные действия "позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей".К дому, где жила девочка, несут цветы и игрушки.
тюмень
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746382127_27:0:1312:964_1920x0_80_0_0_af6de4990ebb83aa7619f4f36c8f73b4.jpg
Место обнаружения тела девятилетней девочки в Тюмени
В Тюмени нашли тело ребенка – предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей.
2021-08-19T21:23
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени, видео
21:23 19.08.2021 (обновлено: 21:24 19.08.2021)
Жительница Тюмени рассказала о поисках пропавшей восьмилетней девочки
Жительница Тюмени рассказала, что пропавшую восьмилетнюю девочку искали всем городом
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Пропавшую в Тюмени
восьмилетнюю девочку, тело которой сегодня нашли на берегу озера, искали всем городом. Об этом заявила одна из соседок родственников погибшей в беседе со "Звездой"
.
"Мы сами с волонтерами искали ее — по речкам, по заброшенным домам. По всем районам искали. Полиция везде кружила, — все участвовали — вся Тюмень, и не только", — рассказала женщина.
О пропаже соседка узнала от своего сына: ребенок, по ее словам, часто гулял с девочкой во дворе.
Женщина отметила, что район, в котором жила семья погибшей, считается спокойным.
В конце июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Вскоре были организованы масштабные поиски с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей.
Сегодня на берегу озера Оброчное, предположительно, нашли ее тело. Как отметила официальный представитель СК Светлана Петренко
, первичные следственные действия "позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей".
К дому, где жила девочка, несут цветы и игрушки.