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СК раскрыл детали обнаружения тела пропавшей девочки в Тюмени
СК раскрыл детали обнаружения тела пропавшей девочки в Тюмени - РИА Новости, 19.08.2021
СК раскрыл детали обнаружения тела пропавшей девочки в Тюмени
Найденное в Тюмени тело принадлежит пропавшей 8-летней девочке, оно было завернуто в пакет, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:47
2021-08-19T16:47
2021-08-19T16:47
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Найденное в Тюмени тело принадлежит пропавшей 8-летней девочке, оно было завернуто в пакет, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее сообщалось, что жители Тюмени после сообщения о найденном теле девочки, потерявшейся в конце июня, начали нести цветы и игрушки к ее дому.По словам Петренко, сегодня – 19 августа – на берегу озера Оброчное в Тюмени "обнаружен пакет с телом ребенка" - первичные следственные действия "позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей".Девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Вскоре были организованы масштабные поиски с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей. За помощь в обнаружении девочки губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей, а МВД РФ - миллион. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
тюмень
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Место обнаружения тела девятилетней девочки в Тюмени
В Тюмени нашли тело ребенка – предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей.
2021-08-19T16:47
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени, видео
СК раскрыл детали обнаружения тела пропавшей девочки в Тюмени
СК: тело пропавшей в Тюмени девочки нашли завернутым в пакет