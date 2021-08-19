https://ria.ru/20210819/devochka-1746348151.html

Появилось видео с места обнаружения тела пропавшего в Тюмени ребенка

Появилось видео с места обнаружения тела пропавшего в Тюмени ребенка - РИА Новости, 19.08.2021

Появилось видео с места обнаружения тела пропавшего в Тюмени ребенка

Появилось видео c места обнаружения останков ребенка, которые могут принадлежать пропавшей в конце июня в Тюмени девочки. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:31

2021-08-19T13:31

2021-08-19T14:14

происшествия

тюмень

тюменская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

александр моор

россия

убийство девочки в тюмени

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Появилось видео c места обнаружения останков ребенка, которые могут принадлежать пропавшей в конце июня в Тюмени девочки.На кадрах показана работа сотрудников правоохранительных органов, оцепивших территорию.Тридцатого июня восьмилетняя Настя Муравьева ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. В масштабных поисках участвовали сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители.Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей за помощь в обнаружении девочки, а МВД — миллион.СК возбудил уголовное дело об убийстве, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате.

https://ria.ru/20210814/moskva-1745727954.html

тюмень

тюменская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место обнаружения тела девятилетней девочки в Тюмени В Тюмени нашли тело ребенка – предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей. 2021-08-19T13:31 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), александр моор, россия, убийство девочки в тюмени