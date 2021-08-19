https://ria.ru/20210819/devochka-1746348151.html
Появилось видео с места обнаружения тела пропавшего в Тюмени ребенка
Появилось видео с места обнаружения тела пропавшего в Тюмени ребенка - РИА Новости, 19.08.2021
Появилось видео с места обнаружения тела пропавшего в Тюмени ребенка
Появилось видео c места обнаружения останков ребенка, которые могут принадлежать пропавшей в конце июня в Тюмени девочки. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:31
2021-08-19T13:31
2021-08-19T14:14
происшествия
тюмень
тюменская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
александр моор
россия
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Появилось видео c места обнаружения останков ребенка, которые могут принадлежать пропавшей в конце июня в Тюмени девочки.На кадрах показана работа сотрудников правоохранительных органов, оцепивших территорию.Тридцатого июня восьмилетняя Настя Муравьева ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. В масштабных поисках участвовали сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители.Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей за помощь в обнаружении девочки, а МВД — миллион.СК возбудил уголовное дело об убийстве, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате.
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тюмень
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Место обнаружения тела девятилетней девочки в Тюмени
В Тюмени нашли тело ребенка – предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей.
2021-08-19T13:31
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происшествия, тюмень, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), александр моор, россия, убийство девочки в тюмени
13:31 19.08.2021 (обновлено: 14:14 19.08.2021)
Появилось видео с места обнаружения тела пропавшего в Тюмени ребенка
Появилось видео с места обнаружения тела пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени