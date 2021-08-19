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В Смоленской области пропала годовалая девочка
В Смоленской области пропала годовалая девочка - РИА Новости, 19.08.2021
В Смоленской области пропала годовалая девочка
Почти 400 человек задействованы в поисках исчезнувшей в Смоленской области более суток назад годовалой девочки, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:46
2021-08-19T10:46
происшествия
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
россия
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БРЯНСК, 19 авг - РИА Новости. Почти 400 человек задействованы в поисках исчезнувшей в Смоленской области более суток назад годовалой девочки, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону."На месте происшествия создан оперативный штаб, координирующий поисковые мероприятия. Сейчас поиски ведут уже почти 400 человек", - сказала собеседница агентства.По ее словам, сообщение об исчезновении девочки 2019 года рождения поступило в следственный отдел во вторник. Девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области, утром 17 августа. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Отмечается, что в непосредственной близости от места исчезновения ребенка есть лес и водные объекты.Для организации полномасштабного розыска уголовное дело в связи с исчезновением девочки было возбуждено по статье "Убийство".В настоящее время следователи СК России проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, спасатели, военнослужащие ВС РФ, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители.
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происшествия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, россия
10:46 19.08.2021
 
В Смоленской области пропала годовалая девочка

СК: почти 400 человек ищут пропавшую под Смоленском годовалую девочку

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БРЯНСК, 19 авг - РИА Новости. Почти 400 человек задействованы в поисках исчезнувшей в Смоленской области более суток назад годовалой девочки, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
"На месте происшествия создан оперативный штаб, координирующий поисковые мероприятия. Сейчас поиски ведут уже почти 400 человек", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, сообщение об исчезновении девочки 2019 года рождения поступило в следственный отдел во вторник. Девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области, утром 17 августа. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Отмечается, что в непосредственной близости от места исчезновения ребенка есть лес и водные объекты.
Для организации полномасштабного розыска уголовное дело в связи с исчезновением девочки было возбуждено по статье "Убийство".
В настоящее время следователи СК России проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, спасатели, военнослужащие ВС РФ, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители.
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ПроисшествияСмоленская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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