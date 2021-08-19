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В Смоленской области пропала годовалая девочка
В Смоленской области пропала годовалая девочка - РИА Новости, 19.08.2021
В Смоленской области пропала годовалая девочка
Почти 400 человек задействованы в поисках исчезнувшей в Смоленской области более суток назад годовалой девочки, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:46
2021-08-19T10:46
2021-08-19T10:46
происшествия
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
россия
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БРЯНСК, 19 авг - РИА Новости. Почти 400 человек задействованы в поисках исчезнувшей в Смоленской области более суток назад годовалой девочки, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону."На месте происшествия создан оперативный штаб, координирующий поисковые мероприятия. Сейчас поиски ведут уже почти 400 человек", - сказала собеседница агентства.По ее словам, сообщение об исчезновении девочки 2019 года рождения поступило в следственный отдел во вторник. Девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области, утром 17 августа. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Отмечается, что в непосредственной близости от места исчезновения ребенка есть лес и водные объекты.Для организации полномасштабного розыска уголовное дело в связи с исчезновением девочки было возбуждено по статье "Убийство".В настоящее время следователи СК России проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, спасатели, военнослужащие ВС РФ, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители.
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происшествия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, россия
В Смоленской области пропала годовалая девочка
СК: почти 400 человек ищут пропавшую под Смоленском годовалую девочку