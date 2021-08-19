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СК отказался заводить дело об избиении Шестуна в тюремной больнице

СК отказался заводить дело об избиении Шестуна в тюремной больнице - РИА Новости, 19.08.2021

СК отказался заводить дело об избиении Шестуна в тюремной больнице

Управление СК РФ по Тверской области отказалось возбуждать уголовное дело после сообщений о том, что экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:25

2021-08-19T11:25

2021-08-19T11:25

происшествия

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московский областной суд

ск рф по тверской области

александр шестун

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Управление СК РФ по Тверской области отказалось возбуждать уголовное дело после сообщений о том, что экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна избили в тюремной больнице, однако проводится дополнительная проверка, сообщила РИА Новости в четверг его супруга Юлия Шестун.Комментариями следствия РИА Новости не располагает, но агентство ознакомилось с копией соответствующего отказного постановления.Ранее Шестун заявляла, что ее мужа избили в тюремной больнице в Торжке "на глазах свидетелей сразу три человека", включая врио начальника медсанчасти. УФСИН по Тверской области опровергло информацию об избиении Шестуна. В то же время, как сообщила женщина, тогда Следственный комитет начал доследственную проверку по заявлению осужденного.Шестун продолжает воздерживаться от пищи из-за постановки на учет как склонного к побегу. Ранее он отказывался и от воды.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным.

https://ria.ru/20210601/shestun-1735116118.html

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