СК отказался заводить дело об избиении Шестуна в тюремной больнице
СК отказался возбуждать уголовное дело об избиении Шестуна в тюремной больнице, проводится проверка
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Управление СК РФ по Тверской области отказалось возбуждать уголовное дело после сообщений о том, что экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна избили в тюремной больнице, однако проводится дополнительная проверка, сообщила РИА Новости в четверг его супруга Юлия Шестун.
Комментариями следствия РИА Новости не располагает, но агентство ознакомилось с копией соответствующего отказного постановления.
"В постановлении указано, что по результатам проверки в действиях сотрудников областной больницы УФСИН России по Тверской области отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий". В то же время в настоящее время по материалу проводится дополнительная проверка, следует из постановления", - рассказала собеседница агентства.
Ранее Шестун заявляла, что ее мужа избили в тюремной больнице в Торжке "на глазах свидетелей сразу три человека", включая врио начальника медсанчасти. УФСИН по Тверской области опровергло информацию об избиении Шестуна. В то же время, как сообщила женщина, тогда Следственный комитет начал доследственную проверку по заявлению осужденного.
Шестун продолжает воздерживаться от пищи из-за постановки на учет как склонного к побегу. Ранее он отказывался и от воды.
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным.