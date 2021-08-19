https://ria.ru/20210819/chemodan-1746307994.html

Житель Биробиджана забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей

Житель Биробиджана забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей - РИА Новости, 19.08.2021

Житель Биробиджана забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей

Житель Биробиджана так торопился в командировку, что забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:43

2021-08-19T09:43

2021-08-19T10:12

происшествия

еврейская автономная область

биробиджан

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг — РИА Новости. Житель Биробиджана так торопился в командировку, что забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей, сообщает региональное управление МВД.Чемодан несколько часов простоял у дома и в результате "вызвал подозрение" у полицейских. Те решили осмотреть его и нашли внутри деньги, планшет и другие личные вещи.Вскоре установили владельца чемодана. Он пояснил, что утром торопился в командировку, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал. "Когда обнаружил пропажу, позвонил жене. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и рядом с ним стражей правопорядка", — сообщает УМВД.Имущество супругам вернули, а те поблагодарили и пообещали внимательнее следить за своими вещами.

https://ria.ru/20210206/koshelek-1596322553.html

еврейская автономная область

биробиджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Биробиджане нашли чемодан с 15 млн рублей. Оперативная съемка Багаж простоял на улице несколько часов, прежде чем кто-то заметил его и вызвал полицию. Приехавшие сотрудники открыли чемодан и поразились – он был набит пачками денег. Кроме купюр там лежали личные вещи, поэтому полицейские вышли на владельца. 2021-08-19T09:43 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, еврейская автономная область, биробиджан, россия