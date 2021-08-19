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Житель Биробиджана забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей
Житель Биробиджана забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей - РИА Новости, 19.08.2021
Житель Биробиджана забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей
Житель Биробиджана так торопился в командировку, что забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:43
2021-08-19T10:12
происшествия
еврейская автономная область
биробиджан
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг — РИА Новости. Житель Биробиджана так торопился в командировку, что забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей, сообщает региональное управление МВД.Чемодан несколько часов простоял у дома и в результате "вызвал подозрение" у полицейских. Те решили осмотреть его и нашли внутри деньги, планшет и другие личные вещи.Вскоре установили владельца чемодана. Он пояснил, что утром торопился в командировку, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал. "Когда обнаружил пропажу, позвонил жене. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и рядом с ним стражей правопорядка", — сообщает УМВД.Имущество супругам вернули, а те поблагодарили и пообещали внимательнее следить за своими вещами.
https://ria.ru/20210206/koshelek-1596322553.html
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353
60
В Биробиджане нашли чемодан с 15 млн рублей. Оперативная съемка
Багаж простоял на улице несколько часов, прежде чем кто-то заметил его и вызвал полицию. Приехавшие сотрудники открыли чемодан и поразились – он был набит пачками денег. Кроме купюр там лежали личные вещи, поэтому полицейские вышли на владельца.
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происшествия, еврейская автономная область, биробиджан, россия
09:43 19.08.2021 (обновлено: 10:12 19.08.2021)
 
Житель Биробиджана забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей

МВД: житель Биробиджана в спешке забыл чемодан с 15 миллионами рублей во дворе

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг — РИА Новости. Житель Биробиджана так торопился в командировку, что забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей, сообщает региональное управление МВД.
Чемодан несколько часов простоял у дома и в результате "вызвал подозрение" у полицейских. Те решили осмотреть его и нашли внутри деньги, планшет и другие личные вещи.
Вскоре установили владельца чемодана. Он пояснил, что утром торопился в командировку, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал.
"Когда обнаружил пропажу, позвонил жене. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и рядом с ним стражей правопорядка", — сообщает УМВД.
Имущество супругам вернули, а те поблагодарили и пообещали внимательнее следить за своими вещами.
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ПроисшествияЕврейская автономная областьБиробиджанРоссия
 
 
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