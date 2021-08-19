https://ria.ru/20210819/butina-1746438034.html

В ЦИК ответили на призыв КПРФ снять Бутину с выборов

В ЦИК ответили на призыв КПРФ снять Бутину с выборов - РИА Новости, 19.08.2021

В ЦИК ответили на призыв КПРФ снять Бутину с выборов

У члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной, ставшей несколько лет назад фигуранткой "шпионского скандала", на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:25

2021-08-19T18:25

2021-08-19T18:25

политика

кировская область

единая россия

госдума рф

кпрф

выборы в государственную думу

николай булаев

мария бутина

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. У члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной, ставшей несколько лет назад фигуранткой "шпионского скандала", на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы не было ограничений, связанных с наличием зарубежных активов, "Единая Россия" представила дополнительные документы самостоятельно, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Ранее на сайте регионального отделения КПРФ появилось сообщение, что оно направило запрос в Центризбирком относительно заграничных счетов Бутиной, которая будет избираться в Госдумы от "Единой России" по списку Кировской области. Коммунисты утверждают, что Бутина якобы располагает облигациями иностранных компаний, и попросили ЦИК отменить её регистрацию на выборах."Должен сказать, что в отношении всех кандидатов Центральная избирательная комиссия проводит абсолютно одинаковую процедуру проверки. На момент регистрации у Марии Валерьевны не было ограничений, связанных с наличием зарубежных активов", - сказал Булаев на заседании ЦИК в четверг.Несмотря на это, "Единая Россия" самостоятельно представила дополнительные документы, подчеркнул он.Ранее сама Бутина заявила RT, что ранее у нее имелись иностранные ценные бумаги, это зафиксировано в декларации, но к моменту представления документов для регистрации в качестве кандидата в Государственную думу она уже не являлась их владелицей.

https://ria.ru/20210818/zyuganov-1746144911.html

https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html

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политика, кировская область, единая россия, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, николай булаев, мария бутина, россия