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В ЦИК ответили на призыв КПРФ снять Бутину с выборов
В ЦИК ответили на призыв КПРФ снять Бутину с выборов - РИА Новости, 19.08.2021
В ЦИК ответили на призыв КПРФ снять Бутину с выборов
У члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной, ставшей несколько лет назад фигуранткой "шпионского скандала", на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:25
2021-08-19T18:25
политика
кировская область
единая россия
госдума рф
кпрф
выборы в государственную думу
николай булаев
мария бутина
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. У члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной, ставшей несколько лет назад фигуранткой "шпионского скандала", на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы не было ограничений, связанных с наличием зарубежных активов, "Единая Россия" представила дополнительные документы самостоятельно, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Ранее на сайте регионального отделения КПРФ появилось сообщение, что оно направило запрос в Центризбирком относительно заграничных счетов Бутиной, которая будет избираться в Госдумы от "Единой России" по списку Кировской области. Коммунисты утверждают, что Бутина якобы располагает облигациями иностранных компаний, и попросили ЦИК отменить её регистрацию на выборах."Должен сказать, что в отношении всех кандидатов Центральная избирательная комиссия проводит абсолютно одинаковую процедуру проверки. На момент регистрации у Марии Валерьевны не было ограничений, связанных с наличием зарубежных активов", - сказал Булаев на заседании ЦИК в четверг.Несмотря на это, "Единая Россия" самостоятельно представила дополнительные документы, подчеркнул он.Ранее сама Бутина заявила RT, что ранее у нее имелись иностранные ценные бумаги, это зафиксировано в декларации, но к моменту представления документов для регистрации в качестве кандидата в Государственную думу она уже не являлась их владелицей.
https://ria.ru/20210818/zyuganov-1746144911.html
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политика, кировская область, единая россия, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, николай булаев, мария бутина, россия
18:25 19.08.2021
 
В ЦИК ответили на призыв КПРФ снять Бутину с выборов

Замглавы ЦИК Булаев: у Бутиной при регистрации не было ограничений по иностранным активам

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина во время презентации фонда "Своих не бросаем" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Мария Бутина во время презентации фонда Своих не бросаем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. У члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной, ставшей несколько лет назад фигуранткой "шпионского скандала", на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы не было ограничений, связанных с наличием зарубежных активов, "Единая Россия" представила дополнительные документы самостоятельно, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Ранее на сайте регионального отделения КПРФ появилось сообщение, что оно направило запрос в Центризбирком относительно заграничных счетов Бутиной, которая будет избираться в Госдумы от "Единой России" по списку Кировской области. Коммунисты утверждают, что Бутина якобы располагает облигациями иностранных компаний, и попросили ЦИК отменить её регистрацию на выборах.
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"Должен сказать, что в отношении всех кандидатов Центральная избирательная комиссия проводит абсолютно одинаковую процедуру проверки. На момент регистрации у Марии Валерьевны не было ограничений, связанных с наличием зарубежных активов", - сказал Булаев на заседании ЦИК в четверг.
Несмотря на это, "Единая Россия" самостоятельно представила дополнительные документы, подчеркнул он.
"В этом пакете документов представлен документ, разъясняющий, что конкретное общество с ограниченной ответственностью сообщает, что по состоянию на 18 июня 2021 года все приобретенные иностранные финансовые инструменты на имя Бутиной Марии Валерьевны по договору отчуждены. Поэтому я прошу коллег, которые очень интересуются этим вопросом, успокоиться. Дай Бог, чтобы каждый кандидат так корректно следил за тем, что происходит с его иностранными инструментами на момент вступления в избирательную кампанию", - резюмировал он.
Ранее сама Бутина заявила RT, что ранее у нее имелись иностранные ценные бумаги, это зафиксировано в декларации, но к моменту представления документов для регистрации в качестве кандидата в Государственную думу она уже не являлась их владелицей.
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ПолитикаКировская областьЕдиная РоссияГосдума РФКПРФВыборы в Государственную думуНиколай БулаевМария БутинаРоссия
 
 
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