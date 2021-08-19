https://ria.ru/20210819/brat-1746308859.html

Отец москвички, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, рассказал об учебе ее младшего брата

Отец москвички, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, рассказал об учебе ее младшего брата - РИА Новости, 19.08.2021

Отец москвички, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, рассказал об учебе ее младшего брата

Семилетний Хеймдалль, младший брат москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, попробует тоже сдать экзамен в будущем учебном году, если осилит учебную... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:51

2021-08-19T09:51

2021-08-19T09:51

общество

москва

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Семилетний Хеймдалль, младший брат москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, попробует тоже сдать экзамен в будущем учебном году, если осилит учебную программу, сообщил РИА Новости Евгений Тепляков.Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и будет поступать на платное отделение психологического факультета МГУ. Ранее Рособрнадзор сообщил, что девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. В вузе выражали готовность принять такую студентку, если она справится с вступительными испытаниями. Как ранее сообщил РИА Новости отец девочки, в среду они ездили на факультет для подписания договора на платное отделение.В семье Тепляковых 7 детей, второй по старшинству семилетний Хеймдалль в этом году получил аттестат за 9 класс.Он отметил, что Алиса получила аттестат за 9 класс в возрасте 7 лет 11 месяцев, а Хеймдалль в возрасте 7 лет 5 месяцев."Это очень большая разница для таких лет, поэтому он может не успеть выйти на 11 класс и освоить программу. Но если он не успеет, то ничего страшного, на год позже это сделает", - сообщил Тепляков.Говоря о выборе направления для будущего поступления в ВУЗ, отец Хеймдалля ответил, что вопрос пока не решен.

https://ria.ru/20210819/teplyakova-1746300694.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, единый государственный экзамен (егэ)