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Отец москвички, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, рассказал об учебе ее младшего брата
Отец москвички, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, рассказал об учебе ее младшего брата - РИА Новости, 19.08.2021
Отец москвички, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, рассказал об учебе ее младшего брата
Семилетний Хеймдалль, младший брат москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, попробует тоже сдать экзамен в будущем учебном году, если осилит учебную... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:51
2021-08-19T09:51
общество
москва
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Семилетний Хеймдалль, младший брат москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, попробует тоже сдать экзамен в будущем учебном году, если осилит учебную программу, сообщил РИА Новости Евгений Тепляков.Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и будет поступать на платное отделение психологического факультета МГУ. Ранее Рособрнадзор сообщил, что девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. В вузе выражали готовность принять такую студентку, если она справится с вступительными испытаниями. Как ранее сообщил РИА Новости отец девочки, в среду они ездили на факультет для подписания договора на платное отделение.В семье Тепляковых 7 детей, второй по старшинству семилетний Хеймдалль в этом году получил аттестат за 9 класс.Он отметил, что Алиса получила аттестат за 9 класс в возрасте 7 лет 11 месяцев, а Хеймдалль в возрасте 7 лет 5 месяцев."Это очень большая разница для таких лет, поэтому он может не успеть выйти на 11 класс и освоить программу. Но если он не успеет, то ничего страшного, на год позже это сделает", - сообщил Тепляков.Говоря о выборе направления для будущего поступления в ВУЗ, отец Хеймдалля ответил, что вопрос пока не решен.
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общество, москва, единый государственный экзамен (егэ)
09:51 19.08.2021
 
Отец москвички, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, рассказал об учебе ее младшего брата

Отец рассказал об учебной программе младшего брата Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкРучка
Ручка - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Семилетний Хеймдалль, младший брат москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, попробует тоже сдать экзамен в будущем учебном году, если осилит учебную программу, сообщил РИА Новости Евгений Тепляков.
Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и будет поступать на платное отделение психологического факультета МГУ. Ранее Рособрнадзор сообщил, что девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. В вузе выражали готовность принять такую студентку, если она справится с вступительными испытаниями. Как ранее сообщил РИА Новости отец девочки, в среду они ездили на факультет для подписания договора на платное отделение.
В семье Тепляковых 7 детей, второй по старшинству семилетний Хеймдалль в этом году получил аттестат за 9 класс.
"Хеймдалль сдал 9 класс в 7 лет. У него в принципе та же самая программа. Он либо в этом году, либо в следующем будет выходить на ЕГЭ, в зависимости от того, потянет или нет",- сообщил Тепляков.
Он отметил, что Алиса получила аттестат за 9 класс в возрасте 7 лет 11 месяцев, а Хеймдалль в возрасте 7 лет 5 месяцев.
"Это очень большая разница для таких лет, поэтому он может не успеть выйти на 11 класс и освоить программу. Но если он не успеет, то ничего страшного, на год позже это сделает", - сообщил Тепляков.
Говоря о выборе направления для будущего поступления в ВУЗ, отец Хеймдалля ответил, что вопрос пока не решен.
"Не знаю пока. Может он IT-шником будет, а может как Алиса на психологию пойдёт",- рассказал он.
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ОбществоМоскваЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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