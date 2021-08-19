https://ria.ru/20210819/blegoustroystvo-1746309282.html

В Москве около четырех тысяч дворов благоустроят до середины сентября

В Москве около четырех тысяч дворов благоустроят до середины сентября - РИА Новости, 19.08.2021

В Москве около четырех тысяч дворов благоустроят до середины сентября

Около 4 тысяч дворовых территорий благоустроят в столице до середины сентября, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:57

2021-08-19T09:57

2021-08-19T09:57

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общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Около 4 тысяч дворовых территорий благоустроят в столице до середины сентября, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В настоящее время в городе проводятся работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, всего в списке - около 4 тысяч объектов общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. На 3,5 тысячах объектах работы завершены, остальные закончим ко Дню города", - отметил Бирюков.По его словам, в ходе проведения работ во дворах обустраивают тротуары, пешеходные дорожки и меняют асфальтобетонное покрытие.Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование дворовых территорий необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что москвичи активно принимают участие в обустройстве дворов, вносят рациональные предложения. По его словам, доброй традицией стало проведение ежегодного конкурса на лучший московский двор.

https://ria.ru/20210818/blagoustroystvo-1746271851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы