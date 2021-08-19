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В Москве около четырех тысяч дворов благоустроят до середины сентября
В Москве около четырех тысяч дворов благоустроят до середины сентября - РИА Новости, 19.08.2021
В Москве около четырех тысяч дворов благоустроят до середины сентября
Около 4 тысяч дворовых территорий благоустроят в столице до середины сентября, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:57
2021-08-19T09:57
2021-08-19T09:57
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общество
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петр бирюков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Около 4 тысяч дворовых территорий благоустроят в столице до середины сентября, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В настоящее время в городе проводятся работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, всего в списке - около 4 тысяч объектов общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. На 3,5 тысячах объектах работы завершены, остальные закончим ко Дню города", - отметил Бирюков.По его словам, в ходе проведения работ во дворах обустраивают тротуары, пешеходные дорожки и меняют асфальтобетонное покрытие.Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование дворовых территорий необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что москвичи активно принимают участие в обустройстве дворов, вносят рациональные предложения. По его словам, доброй традицией стало проведение ежегодного конкурса на лучший московский двор.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
В Москве около четырех тысяч дворов благоустроят до середины сентября
Заммэра Бирюков: около четырех тысяч дворов благоустроят в Москве до середины сентября
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Около 4 тысяч дворовых территорий благоустроят в столице
до середины сентября, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"В настоящее время в городе проводятся работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, всего в списке - около 4 тысяч объектов общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. На 3,5 тысячах объектах работы завершены, остальные закончим ко Дню города", - отметил Бирюков.
По его словам, в ходе проведения работ во дворах обустраивают тротуары, пешеходные дорожки и меняют асфальтобетонное покрытие.
"В рамках обновления дворов делаем площадки для настольного тенниса, ставим новые и ремонтируем имеющиеся детские площадки. Специалисты Комплекса городского хозяйства устанавливают удобные лавочки и урны, новые опоры освещения с энергосберегающими лампами. Осенью в обновленных дворах будут высажены деревья и кустарники", - рассказал заммэра.
Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование дворовых территорий необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что москвичи активно принимают участие в обустройстве дворов, вносят рациональные предложения. По его словам, доброй традицией стало проведение ежегодного конкурса на лучший московский двор.