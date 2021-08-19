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БФУ и Университет образования Гонконга планируют обмениваться учеными
БФУ и Университет образования Гонконга планируют обмениваться учеными - РИА Новости, 19.08.2021
БФУ и Университет образования Гонконга планируют обмениваться учеными
Балтийский государственный университет имени Иммануила Канта в Калининграде и Университет образования Гонконга намерены реализовывать совместные проекты, в том... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:31
2021-08-19T14:34
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КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Балтийский государственный университет имени Иммануила Канта в Калининграде и Университет образования Гонконга намерены реализовывать совместные проекты, в том числе обмениваться преподавателями и учеными, сообщила пресс-служба российского вуза.Отмечается, что участие в совещании приняли ректор БФУ Александр Федоров и президент Университета образования Гонконга Стивен Чунг. Стороны договорились организовать совместные исследования в области когнитивной нейронауки. Представители Университета образования Гонконга предложили реализовать и краткосрочные образовательные модули для смешанных групп разных уровней подготовки, в которые войдут студенты из БФУ и гонконгского университета.Кроме того, партнеры из Гонконга предложили совместно провести методические семинары для студентов и сотрудников БФУ, в ходе которых планируется определить области и темы исследований, которые предстоит провести научно-исследовательскими группами БФУ вместе с ведущими учеными из Университета образования Гонконга. При этом было принято решение сделать эти семинары открытыми и для других российских университетов.
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общество, калининград, гонконг, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента
14:31 19.08.2021 (обновлено: 14:34 19.08.2021)
 

БФУ и Университет образования Гонконга планируют обмениваться учеными

© Фото : БФУ им. И. Канта/Елена БудеркинаБалтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : БФУ им. И. Канта/Елена Будеркина
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КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Балтийский государственный университет имени Иммануила Канта в Калининграде и Университет образования Гонконга намерены реализовывать совместные проекты, в том числе обмениваться преподавателями и учеными, сообщила пресс-служба российского вуза.
"Состоялось онлайн-совещание по вопросам сотрудничества БФУ с Университетом образования Гонконга. Стороны обсудили перспективы обмена преподавателями и учеными. Приглашенные профессора из Университета образования Гонконга будут читать лекции для калининградских студентов в онлайн-формате до тех пор, пока не будут открыты границы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в совещании приняли ректор БФУ Александр Федоров и президент Университета образования Гонконга Стивен Чунг. Стороны договорились организовать совместные исследования в области когнитивной нейронауки. Представители Университета образования Гонконга предложили реализовать и краткосрочные образовательные модули для смешанных групп разных уровней подготовки, в которые войдут студенты из БФУ и гонконгского университета.
Кроме того, партнеры из Гонконга предложили совместно провести методические семинары для студентов и сотрудников БФУ, в ходе которых планируется определить области и темы исследований, которые предстоит провести научно-исследовательскими группами БФУ вместе с ведущими учеными из Университета образования Гонконга. При этом было принято решение сделать эти семинары открытыми и для других российских университетов.
 
ОбществоКалининградГонконгБалтийский федеральный университетНавигатор абитуриента
 
 
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