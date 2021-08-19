https://ria.ru/20210819/bfu-1746359429.html

БФУ и Университет образования Гонконга планируют обмениваться учеными

БФУ и Университет образования Гонконга планируют обмениваться учеными - РИА Новости, 19.08.2021

БФУ и Университет образования Гонконга планируют обмениваться учеными

Балтийский государственный университет имени Иммануила Канта в Калининграде и Университет образования Гонконга намерены реализовывать совместные проекты, в том... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:31

2021-08-19T14:31

2021-08-19T14:34

общество

калининград

гонконг

балтийский федеральный университет

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571420462_0:38:718:441_1920x0_80_0_0_66689c0ca8cd3fe9102f876ea16c4739.jpg

КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Балтийский государственный университет имени Иммануила Канта в Калининграде и Университет образования Гонконга намерены реализовывать совместные проекты, в том числе обмениваться преподавателями и учеными, сообщила пресс-служба российского вуза.Отмечается, что участие в совещании приняли ректор БФУ Александр Федоров и президент Университета образования Гонконга Стивен Чунг. Стороны договорились организовать совместные исследования в области когнитивной нейронауки. Представители Университета образования Гонконга предложили реализовать и краткосрочные образовательные модули для смешанных групп разных уровней подготовки, в которые войдут студенты из БФУ и гонконгского университета.Кроме того, партнеры из Гонконга предложили совместно провести методические семинары для студентов и сотрудников БФУ, в ходе которых планируется определить области и темы исследований, которые предстоит провести научно-исследовательскими группами БФУ вместе с ведущими учеными из Университета образования Гонконга. При этом было принято решение сделать эти семинары открытыми и для других российских университетов.

калининград

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, калининград, гонконг, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента