14:31 19.08.2021 (обновлено: 14:34 19.08.2021)
БФУ и Университет образования Гонконга планируют обмениваться учеными
© Фото : БФУ им. И. Канта/Елена БудеркинаБалтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
© Фото : БФУ им. И. Канта/Елена Будеркина
КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Балтийский государственный университет имени Иммануила Канта в Калининграде и Университет образования Гонконга намерены реализовывать совместные проекты, в том числе обмениваться преподавателями и учеными, сообщила пресс-служба российского вуза.
"Состоялось онлайн-совещание по вопросам сотрудничества БФУ с Университетом образования Гонконга. Стороны обсудили перспективы обмена преподавателями и учеными. Приглашенные профессора из Университета образования Гонконга будут читать лекции для калининградских студентов в онлайн-формате до тех пор, пока не будут открыты границы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в совещании приняли ректор БФУ Александр Федоров и президент Университета образования Гонконга Стивен Чунг. Стороны договорились организовать совместные исследования в области когнитивной нейронауки. Представители Университета образования Гонконга предложили реализовать и краткосрочные образовательные модули для смешанных групп разных уровней подготовки, в которые войдут студенты из БФУ и гонконгского университета.
Кроме того, партнеры из Гонконга предложили совместно провести методические семинары для студентов и сотрудников БФУ, в ходе которых планируется определить области и темы исследований, которые предстоит провести научно-исследовательскими группами БФУ вместе с ведущими учеными из Университета образования Гонконга. При этом было принято решение сделать эти семинары открытыми и для других российских университетов.