https://ria.ru/20210819/baykonur-1746466051.html
Госкомиссия на Байконуре дала добро на запуск спутников OneWeB
Госкомиссия на Байконуре дала добро на запуск спутников OneWeB - РИА Новости, 19.08.2021
Госкомиссия на Байконуре дала добро на запуск спутников OneWeB
Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение на допуск к заправке и последующему пуску ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T21:45
2021-08-19T21:45
2021-08-19T21:49
наука
роскосмос
космос - риа наука
oneweb
байконур (город)
союз
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение на допуск к заправке и последующему пуску ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb, сообщил Роскосмос."Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1б" компонентами топлива и пуск", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter.Сам старт, как сообщается на сайте "Роскосмоса", запланирован на 1.23 мск с 31-й площадки космодрома. Изначально пуск намечался на 5 августа, но по данным источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли, из-за проблем при производстве спутников был отложен: на американском заводе в штате Флорида на некоторых аппаратах пришлось поменять некачественные комплектующие.Согласно данным "Роскосмоса", полет ракеты "Союз" продлится девять с половиной минут. После этого разгонный блок "Фрегат" в связке с космическими аппаратами OneWeb отделится от третьей ступени ракеты и начнет автономный полет. Развоз спутников по орбите займет 3 часа 45 минут. Последняя группа спутников, таким образом, согласно данным сайта Arianespace, отделится от разгонного блока в 5.08 мск.Сейчас на орбите находится 254 аппарата. Соответственно, после этого запуска британская группировка вырастет до 288 спутников.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру.Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, два старта ожидаются с Байконура в сентябре и декабре, и один пуск с Куру - в декабре.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
https://ria.ru/20210701/oneweb-1739492359.html
https://ria.ru/20210806/soyuz-1744601593.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210815/soyuz-1745804789.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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роскосмос, космос - риа наука, oneweb, байконур (город), союз
21:45 19.08.2021 (обновлено: 21:49 19.08.2021)
Госкомиссия на Байконуре дала добро на запуск спутников OneWeB
Роскосмос: госкомиссия на Байконуре дала добро на пуск "Союза" с британскими спутниками OneWeB
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение на допуск к заправке и последующему пуску ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb, сообщил Роскосмос.
"Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1б" компонентами топлива и пуск", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter
.
Сам старт, как сообщается на сайте "Роскосмоса", запланирован на 1.23 мск с 31-й площадки космодрома. Изначально пуск намечался на 5 августа, но по данным источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли, из-за проблем при производстве спутников был отложен: на американском заводе в штате Флорида на некоторых аппаратах пришлось поменять некачественные комплектующие.
Согласно данным "Роскосмоса", полет ракеты "Союз"
продлится девять с половиной минут. После этого разгонный блок "Фрегат" в связке с космическими аппаратами OneWeb отделится от третьей ступени ракеты и начнет автономный полет. Развоз спутников по орбите займет 3 часа 45 минут. Последняя группа спутников, таким образом, согласно данным сайта Arianespace, отделится от разгонного блока в 5.08 мск.
Сейчас на орбите находится 254 аппарата. Соответственно, после этого запуска британская группировка вырастет до 288 спутников.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру.
Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур
, Восточный
и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb
, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, два старта ожидаются с Байконура в сентябре и декабре, и один пуск с Куру - в декабре.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли
.