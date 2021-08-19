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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210819/baykonur-1746466051.html
Госкомиссия на Байконуре дала добро на запуск спутников OneWeB
Госкомиссия на Байконуре дала добро на запуск спутников OneWeB - РИА Новости, 19.08.2021
Госкомиссия на Байконуре дала добро на запуск спутников OneWeB
Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение на допуск к заправке и последующему пуску ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T21:45
2021-08-19T21:49
наука
роскосмос
космос - риа наука
oneweb
байконур (город)
союз
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение на допуск к заправке и последующему пуску ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb, сообщил Роскосмос."Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1б" компонентами топлива и пуск", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter.Сам старт, как сообщается на сайте "Роскосмоса", запланирован на 1.23 мск с 31-й площадки космодрома. Изначально пуск намечался на 5 августа, но по данным источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли, из-за проблем при производстве спутников был отложен: на американском заводе в штате Флорида на некоторых аппаратах пришлось поменять некачественные комплектующие.Согласно данным "Роскосмоса", полет ракеты "Союз" продлится девять с половиной минут. После этого разгонный блок "Фрегат" в связке с космическими аппаратами OneWeb отделится от третьей ступени ракеты и начнет автономный полет. Развоз спутников по орбите займет 3 часа 45 минут. Последняя группа спутников, таким образом, согласно данным сайта Arianespace, отделится от разгонного блока в 5.08 мск.Сейчас на орбите находится 254 аппарата. Соответственно, после этого запуска британская группировка вырастет до 288 спутников.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру.Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, два старта ожидаются с Байконура в сентябре и декабре, и один пуск с Куру - в декабре.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
https://ria.ru/20210701/oneweb-1739492359.html
https://ria.ru/20210806/soyuz-1744601593.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210815/soyuz-1745804789.html
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роскосмос, космос - риа наука, oneweb, байконур (город), союз
21:45 19.08.2021 (обновлено: 21:49 19.08.2021)
 
Госкомиссия на Байконуре дала добро на запуск спутников OneWeB

Роскосмос: госкомиссия на Байконуре дала добро на пуск "Союза" с британскими спутниками OneWeB

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" установлена на стартовом столе космодрома Восточный
РН Союз-2.1б установлена на стартовом столе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение на допуск к заправке и последующему пуску ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb, сообщил Роскосмос.
"Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1б" компонентами топлива и пуск", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter.
Кадры старта ракеты Союз с 36 спутниками OneWeb на борту - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 20:37
Россия вывела на орбиту 36 спутников OneWeb
Сам старт, как сообщается на сайте "Роскосмоса", запланирован на 1.23 мск с 31-й площадки космодрома. Изначально пуск намечался на 5 августа, но по данным источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли, из-за проблем при производстве спутников был отложен: на американском заводе в штате Флорида на некоторых аппаратах пришлось поменять некачественные комплектующие.
Согласно данным "Роскосмоса", полет ракеты "Союз" продлится девять с половиной минут. После этого разгонный блок "Фрегат" в связке с космическими аппаратами OneWeb отделится от третьей ступени ракеты и начнет автономный полет. Развоз спутников по орбите займет 3 часа 45 минут. Последняя группа спутников, таким образом, согласно данным сайта Arianespace, отделится от разгонного блока в 5.08 мск.
Сейчас на орбите находится 254 аппарата. Соответственно, после этого запуска британская группировка вырастет до 288 спутников.
Ракета-носитель Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 01:05Наука
Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Куру
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру.
Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, два старта ожидаются с Байконура в сентябре и декабре, и один пуск с Куру - в декабре.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Член основного экипажа МКС-56/57 астронавт НАСА Серина Ауньён Чэнселлор в автобусе перед отъездом на стартовую площадку космодрома Байконур. 6 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 13:13В мире
"Роскосмос" не будет обвинять НАСА в повреждении "Союза"
 
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