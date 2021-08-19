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Депутат Госдумы высмеял слова Зеленского о Крыме
Депутат Госдумы высмеял слова Зеленского о Крыме - РИА Новости, 19.08.2021
Депутат Госдумы высмеял слова Зеленского о Крыме
Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Крыму с радостью примут украинскую власть, иронично... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:04
2021-08-19T19:04
политика
оон
севастополь
владимир зеленский
ливадия
петр порошенко
руслан бальбек
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Крыму с радостью примут украинскую власть, иронично задавшись вопросом, где политик "собрался искать шароварных патриотов".Ранее Зеленский выразил мнение, что в Крыму "с радостью" примут украинскую власть.Депутат предположил, что украинский президент, возможно, думает, что "если кормить народ сладкими речами, этого достаточно для поддержания рейтинга, вот и льётся из него ложь, как патока"."Не удивлюсь, если через пару дней Зеленский пообещает к Новому году отобедать где-нибудь в Ливадии, главное, чтобы электорат внимал его речам. Ну и, конечно, мы помним Петра Порошенко, который клялся вернуть полуостров чуть ли не в ближайшее воскресенье. В итоге полуостров не взял, пинок из президентского кресла получил. Вижу, что Зеленский выбрал себе похожий путь", - заключил парламентарий.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210819/shampanskoe-1746352257.html
https://ria.ru/20210812/krym-1745499560.html
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политика, оон, севастополь, владимир зеленский, ливадия, петр порошенко, руслан бальбек, россия
19:04 19.08.2021
 
Депутат Госдумы высмеял слова Зеленского о Крыме

Депутат Госдумы Бальбек о словах Зеленского о Крыме: где он собрался "искать шароварных патриотов"?

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Крыму с радостью примут украинскую власть, иронично задавшись вопросом, где политик "собрался искать шароварных патриотов".
Ранее Зеленский выразил мнение, что в Крыму "с радостью" примут украинскую власть.
"Врать Зеленскому не привыкать, но здесь захлебнулся в собственной лжи. В Крыму протолкнуться негде от туристов, активно развивается инфраструктура, и где он собрался искать шароварных патриотов - ума не приложу", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат предположил, что украинский президент, возможно, думает, что "если кормить народ сладкими речами, этого достаточно для поддержания рейтинга, вот и льётся из него ложь, как патока".
"Не удивлюсь, если через пару дней Зеленский пообещает к Новому году отобедать где-нибудь в Ливадии, главное, чтобы электорат внимал его речам. Ну и, конечно, мы помним Петра Порошенко, который клялся вернуть полуостров чуть ли не в ближайшее воскресенье. В итоге полуостров не взял, пинок из президентского кресла получил. Вижу, что Зеленский выбрал себе похожий путь", - заключил парламентарий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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В Госдуме ответили на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ПолитикаООНСевастопольВладимир ЗеленскийЛивадияПетр ПорошенкоРуслан БальбекРоссия
 
 
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