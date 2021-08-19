Депутат Госдумы высмеял слова Зеленского о Крыме
Депутат Госдумы Бальбек о словах Зеленского о Крыме: где он собрался "искать шароварных патриотов"?
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Крыму с радостью примут украинскую власть, иронично задавшись вопросом, где политик "собрался искать шароварных патриотов".
Ранее Зеленский выразил мнение, что в Крыму "с радостью" примут украинскую власть.
"Врать Зеленскому не привыкать, но здесь захлебнулся в собственной лжи. В Крыму протолкнуться негде от туристов, активно развивается инфраструктура, и где он собрался искать шароварных патриотов - ума не приложу", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат предположил, что украинский президент, возможно, думает, что "если кормить народ сладкими речами, этого достаточно для поддержания рейтинга, вот и льётся из него ложь, как патока".
"Не удивлюсь, если через пару дней Зеленский пообещает к Новому году отобедать где-нибудь в Ливадии, главное, чтобы электорат внимал его речам. Ну и, конечно, мы помним Петра Порошенко, который клялся вернуть полуостров чуть ли не в ближайшее воскресенье. В итоге полуостров не взял, пинок из президентского кресла получил. Вижу, что Зеленский выбрал себе похожий путь", - заключил парламентарий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".