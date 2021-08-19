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Спектакль к юбилею "Русской песни" Бабкиной поставят Сигалова и Васильев
Спектакль к юбилею "Русской песни" Бабкиной поставят Сигалова и Васильев - РИА Новости, 19.08.2021
Спектакль к юбилею "Русской песни" Бабкиной поставят Сигалова и Васильев
В год 45-летия "Русской песни" в одноименном театре пройдут сразу два праздника. Во-первых, в декабре состоится премьера спектакля "Актриса", об этом в интервью РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:14
2021-08-19T10:14
2021-08-19T10:17
шоубиз
надежда бабкина
александр васильев (историк моды)
русская песня
игорь гуляев
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В год 45-летия "Русской песни" в одноименном театре пройдут сразу два праздника. Во-первых, в декабре состоится премьера спектакля "Актриса", об этом в интервью РИА Новости рассказала народная артистка России и руководитель коллектива Надежда Бабкина.Кроме того, в ноябре состоится праздничный концерт. Бабкина анонсировала, что над программой будет работать режиссер ее театра Максим Лахно, а костюмами и сценографией будет заниматься дизайнер Игорь Гуляев."Есть пока рабочее название, но, думаю, оно утвердится – "Надежда и опора". Я вижу афишу: я и опора ЛЭП. Это поле, степь и линии электропередач. Все могут представить эту картинку. Русская песня тянет провод между мной и народом", – отметила артистка.Также Бабкина в большом интервью для РИА Новости раскрыла детали предстоящего концерта и ответила на другие вопросы о творчестве и личной жизни.
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надежда бабкина, александр васильев (историк моды), русская песня, игорь гуляев, новости культуры, театр, музыка
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В год 45-летия "Русской песни" в одноименном театре пройдут сразу два праздника. Во-первых, в декабре состоится премьера спектакля "Актриса", об этом в интервью РИА Новости рассказала народная артистка России и руководитель коллектива Надежда Бабкина.
"Работать над постановкой мы пригласила Аллу Сигалову в компании с Александром Васильевым. Этот спектакль в том числе и обо мне. Но это не моя биография, а собирательный образ актрисы. Наверняка, Сигалова придумает что-то интересное, она человек с большой фантазией", – сказала Бабкина.
Кроме того, в ноябре состоится праздничный концерт. Бабкина анонсировала, что над программой будет работать режиссер ее театра Максим Лахно, а костюмами и сценографией будет заниматься дизайнер Игорь Гуляев.
"Есть пока рабочее название, но, думаю, оно утвердится – "Надежда и опора". Я вижу афишу: я и опора ЛЭП. Это поле, степь и линии электропередач. Все могут представить эту картинку. Русская песня тянет провод между мной и народом", – отметила артистка.
Также Бабкина в большом интервью для РИА Новости раскрыла
детали предстоящего концерта и ответила на другие вопросы о творчестве и личной жизни.