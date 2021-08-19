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Новое оружие России
https://ria.ru/20210819/armiya-1746316369.html
"Алмаз-Антей" покажет на "Армии-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси
"Алмаз-Антей" покажет на "Армии-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси - РИА Новости, 19.08.2021
"Алмаз-Антей" покажет на "Армии-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые покажет на форуме "Армия-2021", который пройдет в Кубинке 22-28 августа, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" на колесном... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:42
2021-08-19T10:42
новое оружие россии
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
сосна (ракетный комплекс)
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые покажет на форуме "Армия-2021", который пройдет в Кубинке 22-28 августа, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" на колесном шасси, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.Как отмечают в компании, перед павильоном "В" форума будут представлены натурные образцы средств ПВО, в том числе будут показан автоматизированный комплекс малой дальности "Сосна".Также "Алмаз-Антей" впервые представит натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК "Викинг". Кроме того, в экспозиции концерна будут показаны зенитная ракетная система "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и "Тор-Э2".В виде моделей будут представлены средства ПВО большой дальности - С-400 "Триумф", средней дальности – ЗРК "Викинг", "Бук М2Э" и система С-350Е "Витязь"."В рамках форума представители холдинга планируют провести встречи и переговоры с отечественными и зарубежными партнерами, а также потенциальными заказчиками", - уточнили в пресс-службе.
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безопасность, концерн пво "алмаз-антей", сосна (ракетный комплекс), форум "армия — 2021"
10:42 19.08.2021
 
"Алмаз-Антей" покажет на "Армии-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси

Концерн "Алмаз-Антей" впервые покажет на форуме "Армия-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Сосна" на форуме "Армия-2018"
Зенитный ракетный комплекс Сосна на форуме Армия-2018 - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые покажет на форуме "Армия-2021", который пройдет в Кубинке 22-28 августа, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" на колесном шасси, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.
Как отмечают в компании, перед павильоном "В" форума будут представлены натурные образцы средств ПВО, в том числе будут показан автоматизированный комплекс малой дальности "Сосна".
"При этом "Сосну" можно будет увидеть как на гусеничной платформе, так и – впервые – на колесном шасси", - говорится в сообщении.
Также "Алмаз-Антей" впервые представит натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК "Викинг". Кроме того, в экспозиции концерна будут показаны зенитная ракетная система "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и "Тор-Э2".
В виде моделей будут представлены средства ПВО большой дальности - С-400 "Триумф", средней дальности – ЗРК "Викинг", "Бук М2Э" и система С-350Е "Витязь".
"В рамках форума представители холдинга планируют провести встречи и переговоры с отечественными и зарубежными партнерами, а также потенциальными заказчиками", - уточнили в пресс-службе.
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Новое оружие РоссииБезопасностьКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Сосна (ракетный комплекс)Форум "Армия — 2021"
 
 
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