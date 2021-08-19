https://ria.ru/20210819/armiya-1746316369.html

"Алмаз-Антей" покажет на "Армии-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси

"Алмаз-Антей" покажет на "Армии-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси - РИА Новости, 19.08.2021

"Алмаз-Антей" покажет на "Армии-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые покажет на форуме "Армия-2021", который пройдет в Кубинке 22-28 августа, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" на колесном... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:42

2021-08-19T10:42

2021-08-19T10:42

новое оружие россии

безопасность

концерн пво "алмаз-антей"

сосна (ракетный комплекс)

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые покажет на форуме "Армия-2021", который пройдет в Кубинке 22-28 августа, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" на колесном шасси, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.Как отмечают в компании, перед павильоном "В" форума будут представлены натурные образцы средств ПВО, в том числе будут показан автоматизированный комплекс малой дальности "Сосна".Также "Алмаз-Антей" впервые представит натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК "Викинг". Кроме того, в экспозиции концерна будут показаны зенитная ракетная система "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и "Тор-Э2".В виде моделей будут представлены средства ПВО большой дальности - С-400 "Триумф", средней дальности – ЗРК "Викинг", "Бук М2Э" и система С-350Е "Витязь"."В рамках форума представители холдинга планируют провести встречи и переговоры с отечественными и зарубежными партнерами, а также потенциальными заказчиками", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210819/penitsillin-1746312097.html

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безопасность, концерн пво "алмаз-антей", сосна (ракетный комплекс), форум "армия — 2021"