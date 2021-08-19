https://ria.ru/20210819/armiya-1746316369.html
"Алмаз-Антей" покажет на "Армии-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси
"Алмаз-Антей" покажет на "Армии-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси - РИА Новости, 19.08.2021
"Алмаз-Антей" покажет на "Армии-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые покажет на форуме "Армия-2021", который пройдет в Кубинке 22-28 августа, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" на колесном... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:42
2021-08-19T10:42
2021-08-19T10:42
новое оружие россии
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
сосна (ракетный комплекс)
форум "армия — 2021"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152703/30/1527033083_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_bd55beb9b3e1278f21d92ccfb4a9193a.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые покажет на форуме "Армия-2021", который пройдет в Кубинке 22-28 августа, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" на колесном шасси, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.Как отмечают в компании, перед павильоном "В" форума будут представлены натурные образцы средств ПВО, в том числе будут показан автоматизированный комплекс малой дальности "Сосна".Также "Алмаз-Антей" впервые представит натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК "Викинг". Кроме того, в экспозиции концерна будут показаны зенитная ракетная система "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и "Тор-Э2".В виде моделей будут представлены средства ПВО большой дальности - С-400 "Триумф", средней дальности – ЗРК "Викинг", "Бук М2Э" и система С-350Е "Витязь"."В рамках форума представители холдинга планируют провести встречи и переговоры с отечественными и зарубежными партнерами, а также потенциальными заказчиками", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210819/penitsillin-1746312097.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152703/30/1527033083_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_bfaf0a31733d4134124da604522b39d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, концерн пво "алмаз-антей", сосна (ракетный комплекс), форум "армия — 2021"
"Алмаз-Антей" покажет на "Армии-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси
Концерн "Алмаз-Антей" впервые покажет на форуме "Армия-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей
" впервые покажет на форуме "Армия-2021
", который пройдет в Кубинке
22-28 августа, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" на колесном шасси, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.
Как отмечают в компании, перед павильоном "В" форума будут представлены натурные образцы средств ПВО, в том числе будут показан автоматизированный комплекс малой дальности "Сосна".
"При этом "Сосну" можно будет увидеть как на гусеничной платформе, так и – впервые – на колесном шасси", - говорится в сообщении.
Также "Алмаз-Антей" впервые представит натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК "Викинг". Кроме того, в экспозиции концерна будут показаны зенитная ракетная система "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и "Тор-Э2".
В виде моделей будут представлены средства ПВО большой дальности - С-400 "Триумф", средней дальности – ЗРК "Викинг", "Бук М2Э" и система С-350Е "Витязь".
"В рамках форума представители холдинга планируют провести встречи и переговоры с отечественными и зарубежными партнерами, а также потенциальными заказчиками", - уточнили в пресс-службе.