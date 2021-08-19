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В Уфе арестовали начальника отдела ГИБДД, за взятки возвращавшего права
В Уфе арестовали начальника отдела ГИБДД, за взятки возвращавшего права - РИА Новости, 19.08.2021
В Уфе арестовали начальника отдела ГИБДД, за взятки возвращавшего права
Суд в Уфе арестовал на два месяца 35-летнего начальника отдела ГИБДД по Башкирии, который за взятки возвращал водительские права злостным нарушителям правил... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:41
2021-08-19T15:26
происшествия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
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УФА, 19 авг – РИА Новости. Суд в Уфе арестовал на два месяца 35-летнего начальника отдела ГИБДД по Башкирии, который за взятки возвращал водительские права злостным нарушителям правил дорожного движения, сообщили в СУСК РФ по региону.По версии следствия, в 2018 году 35-летний начальник отдела центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Башкирии, будучи старшим инспектором этого подразделения, через посредников получал взятки за оказание содействия в получении водительских удостоверений лицами, которые были лишены права на управление транспортными средствами за совершение административных правонарушений, без фактического исполнения административного наказания и повторной сдачи экзамена.Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали."Суд удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СК России по Республике Башкортостан об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему начальнику отдела центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, подозреваемому во взяточничестве", - сообщили в башкирском следкоме.В ведомстве уточнили, что он арестован на два месяца."Руководством МВД по Республике Башкортостан по данному факту назначена проверка, по результатам которой, если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - комментирует пресс-служба башкирской полиции.
https://ria.ru/20210728/portret-1743311062.html
уфа
республика башкортостан
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происшествия, уфа, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
14:41 19.08.2021 (обновлено: 15:26 19.08.2021)
 
В Уфе арестовали начальника отдела ГИБДД, за взятки возвращавшего права

В Уфе арестовали начальника отдела ГИБДД, за взятки возвращавшего права злостным нарушителям

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан
Инспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 19 авг – РИА Новости. Суд в Уфе арестовал на два месяца 35-летнего начальника отдела ГИБДД по Башкирии, который за взятки возвращал водительские права злостным нарушителям правил дорожного движения, сообщили в СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в 2018 году 35-летний начальник отдела центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Башкирии, будучи старшим инспектором этого подразделения, через посредников получал взятки за оказание содействия в получении водительских удостоверений лицами, которые были лишены права на управление транспортными средствами за совершение административных правонарушений, без фактического исполнения административного наказания и повторной сдачи экзамена.
"Сумма взятки варьировалась от 12 до 24 тысяч рублей. В настоящее время установлена причастность подозреваемого к трем фактам получения взяток", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СК России по Республике Башкортостан об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему начальнику отдела центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, подозреваемому во взяточничестве", - сообщили в башкирском следкоме.
В ведомстве уточнили, что он арестован на два месяца.
"Руководством МВД по Республике Башкортостан по данному факту назначена проверка, по результатам которой, если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - комментирует пресс-служба башкирской полиции.
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ПроисшествияУфаСледственный комитет России (СК РФ)Республика Башкортостан
 
 
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