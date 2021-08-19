https://ria.ru/20210819/arest-1746356591.html

Глава антикоррупционной службы Северо-Западной таможни обжаловал арест

Глава антикоррупционной службы Северо-Западной таможни обжаловал арест - РИА Новости, 19.08.2021

Глава антикоррупционной службы Северо-Западной таможни обжаловал арест

И.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максим Розсыпало, которого уличили во взяточничестве,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:19

2021-08-19T14:19

2021-08-19T14:19

происшествия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. И.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максим Розсыпало, которого уличили во взяточничестве, обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Розсыпало, которому по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) грозит до 15 лет заключения, в понедельник был арестован до 14 октября."В суд поступила жалоба защиты на постановление от 16 августа об избрании меры пресечения Розсыпало", - сказала собеседница агентства.По данным Следственного комитета, борца с коррупцией подозревают в получении взяток на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей.

https://ria.ru/20210819/yakutiya-1746355112.html

россия

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2021

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происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия