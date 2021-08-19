https://ria.ru/20210819/arest-1746350907.html

Суд продлил арест экс-схиигумену Сергию

Суд продлил арест экс-схиигумену Сергию - РИА Новости, 19.08.2021

Суд продлил арест экс-схиигумену Сергию

Измайловский суд Москвы продлил до февраля срок ареста бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права на РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:47

2021-08-19T13:47

2021-08-19T13:47

религия

происшествия

свердловская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

омон россии

россия

бывший схимонах сергий (николай романов)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591456330_0:0:1227:691_1920x0_80_0_0_927864a97b36b062c73b4e312161f2ed.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Измайловский суд Москвы продлил до февраля срок ареста бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Романова удовлетворено судом, срок действия указанной меры продлён по 10 февраля 2022 года", - сказала собеседница агентства.В четверг в суде прошло предварительное заседание, слушать дело по существу начнут 25 августа.В июле Верховный суд назначил Москву местом рассмотрения дела, согласившись с доводами прокурора о том, что "популярность подсудимого, его умение убеждать, наличие большого количества его сторонников в Свердловской области и в соседних регионах" могло вызвать массовые акции протеста и дестабилизировать там ситуацию. Адвокаты оспорили это решение, но затем отозвали жалобу.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

https://ria.ru/20210607/sergiy-1735948063.html

https://ria.ru/20210527/monastyr-1734381538.html

свердловская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, россия, бывший схимонах сергий (николай романов), среднеуральский женский монастырь