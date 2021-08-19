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Религия
https://ria.ru/20210819/arest-1746350907.html
Суд продлил арест экс-схиигумену Сергию
Суд продлил арест экс-схиигумену Сергию - РИА Новости, 19.08.2021
Суд продлил арест экс-схиигумену Сергию
Измайловский суд Москвы продлил до февраля срок ареста бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права на РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:47
2021-08-19T13:47
религия
происшествия
свердловская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
омон россии
россия
бывший схимонах сергий (николай романов)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Измайловский суд Москвы продлил до февраля срок ареста бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Романова удовлетворено судом, срок действия указанной меры продлён по 10 февраля 2022 года", - сказала собеседница агентства.В четверг в суде прошло предварительное заседание, слушать дело по существу начнут 25 августа.В июле Верховный суд назначил Москву местом рассмотрения дела, согласившись с доводами прокурора о том, что "популярность подсудимого, его умение убеждать, наличие большого количества его сторонников в Свердловской области и в соседних регионах" могло вызвать массовые акции протеста и дестабилизировать там ситуацию. Адвокаты оспорили это решение, но затем отозвали жалобу.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210607/sergiy-1735948063.html
https://ria.ru/20210527/monastyr-1734381538.html
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происшествия, свердловская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, россия, бывший схимонах сергий (николай романов), среднеуральский женский монастырь
13:47 19.08.2021
 
Суд продлил арест экс-схиигумену Сергию

Суд продлил арест экс-схиигумену Сергию до февраля

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов)
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Измайловский суд Москвы продлил до февраля срок ареста бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Романова удовлетворено судом, срок действия указанной меры продлён по 10 февраля 2022 года", - сказала собеседница агентства.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 10:13Религия
Экс-схиигумен Сергий заявил, что не вернется в Среднеуральский монастырь
В четверг в суде прошло предварительное заседание, слушать дело по существу начнут 25 августа.
В июле Верховный суд назначил Москву местом рассмотрения дела, согласившись с доводами прокурора о том, что "популярность подсудимого, его умение убеждать, наличие большого количества его сторонников в Свердловской области и в соседних регионах" могло вызвать массовые акции протеста и дестабилизировать там ситуацию. Адвокаты оспорили это решение, но затем отозвали жалобу.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
Ситуация у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где судебные приставы приступили к выселению его жителей - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 11:26Религия
Епархия отсудила у Сергия Романова опальный женский монастырь
 
РелигияПроисшествияСвердловская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)ОМОН РоссииРоссияБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Среднеуральский женский монастырь
 
 
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