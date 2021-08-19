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Замглавы оператора "Россетей" в Новгороде заподозрили во взятке

Замглавы оператора "Россетей" в Новгороде заподозрили во взятке - РИА Новости, 19.08.2021

Замглавы оператора "Россетей" в Новгороде заподозрили во взятке

Заместитель директора новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", требовавший от подрядчика взятку в 5 миллионов рублей под угрозой расторжения контракта,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:24

2021-08-19T09:24

2021-08-19T09:39

происшествия

мрск северо-запада

новгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Заместитель директора новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", требовавший от подрядчика взятку в 5 миллионов рублей под угрозой расторжения контракта, арестован на два месяца, сообщает пресс-служба управления СК по Новгородской области."По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Новгородской области 18 августа в отношении обвиняемого, а также его знакомого, новгородского предпринимателя, выступавшего в качестве посредника, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.По версии следствия, в декабре 2020 года "МРСК Северо-Запада" в лице замдиректора новгородского филиала по инвестиционной деятельности заключила договор на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей в Новгородской области. Стоимость контракта составила 50 миллионов рублей.По данным ведомства, обвиняемый под угрозой расторжения договора потребовал у директора подрядной организации перечислить ему через подставное юридическое лицо при участии посредника взятку в виде 10% от стоимости контракта, то есть 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210712/gorelov-1740907253.html

новгородская область

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происшествия, мрск северо-запада, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)