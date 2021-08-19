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Замглавы оператора "Россетей" в Новгороде заподозрили во взятке
Замглавы оператора "Россетей" в Новгороде заподозрили во взятке - РИА Новости, 19.08.2021
Замглавы оператора "Россетей" в Новгороде заподозрили во взятке
Заместитель директора новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", требовавший от подрядчика взятку в 5 миллионов рублей под угрозой расторжения контракта,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:24
2021-08-19T09:39
происшествия
мрск северо-запада
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Заместитель директора новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", требовавший от подрядчика взятку в 5 миллионов рублей под угрозой расторжения контракта, арестован на два месяца, сообщает пресс-служба управления СК по Новгородской области."По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Новгородской области 18 августа в отношении обвиняемого, а также его знакомого, новгородского предпринимателя, выступавшего в качестве посредника, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.По версии следствия, в декабре 2020 года "МРСК Северо-Запада" в лице замдиректора новгородского филиала по инвестиционной деятельности заключила договор на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей в Новгородской области. Стоимость контракта составила 50 миллионов рублей.По данным ведомства, обвиняемый под угрозой расторжения договора потребовал у директора подрядной организации перечислить ему через подставное юридическое лицо при участии посредника взятку в виде 10% от стоимости контракта, то есть 5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210712/gorelov-1740907253.html
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происшествия, мрск северо-запада, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
09:24 19.08.2021 (обновлено: 09:39 19.08.2021)
 
Замглавы оператора "Россетей" в Новгороде заподозрили во взятке

Подозреваемого во взятке замдиректора оператора "Россетей" в Новгороде арестовали на два месяца

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Заместитель директора новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", требовавший от подрядчика взятку в 5 миллионов рублей под угрозой расторжения контракта, арестован на два месяца, сообщает пресс-служба управления СК по Новгородской области.
"По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Новгородской области 18 августа в отношении обвиняемого, а также его знакомого, новгородского предпринимателя, выступавшего в качестве посредника, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2020 года "МРСК Северо-Запада" в лице замдиректора новгородского филиала по инвестиционной деятельности заключила договор на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей в Новгородской области. Стоимость контракта составила 50 миллионов рублей.
По данным ведомства, обвиняемый под угрозой расторжения договора потребовал у директора подрядной организации перечислить ему через подставное юридическое лицо при участии посредника взятку в виде 10% от стоимости контракта, то есть 5 миллионов рублей.
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ПроисшествияМРСК Северо-ЗападаНовгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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