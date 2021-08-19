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Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера вновь заподозрят в "Убийстве на яхте"
Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера вновь заподозрят в "Убийстве на яхте" - РИА Новости, 19.08.2021
Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера вновь заподозрят в "Убийстве на яхте"
Стало известно, что Джереми Гарелик снимет сиквел "Убийства на яхте". Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T03:41
2021-08-19T03:41
2021-08-19T03:41
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Стало известно, что Джереми Гарелик снимет сиквел "Убийства на яхте". Об этом сообщает Deadline.Ожидается, что Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер, исполнившие главные роли в первом фильме, появятся и в его продолжении. Съемки пройдут в Париже и на Карибах. Режиссер оригинальной ленты — Кайл Ньюачек. Картина вышла в 2019 году. Герои Энистон и Сэндлера — семейная пара, отправившаяся в путешествие по Европе. В дороге они познакомились с английским аристократом, который их пригласил отдохнуть на яхте его дяди-миллиардера. Там-то и происходит загадочное убийство, в совершении которого заподозрили супругов. Когда выйдет сиквел пока не объявлено.
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дженнифер энистон, адам сэндлер, новости культуры, кино и сериалы
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Стало известно, что Джереми Гарелик снимет сиквел "Убийства на яхте". Об этом сообщает
Deadline.
Ожидается, что Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер, исполнившие главные роли в первом фильме, появятся и в его продолжении.
Съемки пройдут в Париже и на Карибах.
Режиссер оригинальной ленты — Кайл Ньюачек. Картина вышла в 2019 году. Герои Энистон и Сэндлера — семейная пара, отправившаяся в путешествие по Европе. В дороге они познакомились с английским аристократом, который их пригласил отдохнуть на яхте его дяди-миллиардера. Там-то и происходит загадочное убийство, в совершении которого заподозрили супругов.
Когда выйдет сиквел пока не объявлено.