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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера вновь заподозрят в "Убийстве на яхте"
Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера вновь заподозрят в "Убийстве на яхте" - РИА Новости, 19.08.2021
Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера вновь заподозрят в "Убийстве на яхте"
Стало известно, что Джереми Гарелик снимет сиквел "Убийства на яхте". Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T03:41
2021-08-19T03:41
культура
дженнифер энистон
адам сэндлер
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Стало известно, что Джереми Гарелик снимет сиквел "Убийства на яхте". Об этом сообщает Deadline.Ожидается, что Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер, исполнившие главные роли в первом фильме, появятся и в его продолжении. Съемки пройдут в Париже и на Карибах. Режиссер оригинальной ленты — Кайл Ньюачек. Картина вышла в 2019 году. Герои Энистон и Сэндлера — семейная пара, отправившаяся в путешествие по Европе. В дороге они познакомились с английским аристократом, который их пригласил отдохнуть на яхте его дяди-миллиардера. Там-то и происходит загадочное убийство, в совершении которого заподозрили супругов. Когда выйдет сиквел пока не объявлено.
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дженнифер энистон, адам сэндлер, новости культуры, кино и сериалы
03:41 19.08.2021
 

Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера вновь заподозрят в "Убийстве на яхте"

© Denver and Delilah Productions, 2019Кадр из фильма "Убийство на яхте"
Кадр из фильма Убийство на яхте
© Denver and Delilah Productions, 2019
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Стало известно, что Джереми Гарелик снимет сиквел "Убийства на яхте". Об этом сообщает Deadline.
Ожидается, что Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер, исполнившие главные роли в первом фильме, появятся и в его продолжении.
Съемки пройдут в Париже и на Карибах.
Режиссер оригинальной ленты — Кайл Ньюачек. Картина вышла в 2019 году. Герои Энистон и Сэндлера — семейная пара, отправившаяся в путешествие по Европе. В дороге они познакомились с английским аристократом, который их пригласил отдохнуть на яхте его дяди-миллиардера. Там-то и происходит загадочное убийство, в совершении которого заподозрили супругов.
Когда выйдет сиквел пока не объявлено.
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КультураДженнифер ЭнистонАдам СэндлерНовости культурыКино и сериалы
 
 
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