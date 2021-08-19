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На "Армии-2021" покажут андроида, способного принять облик любого человека
На "Армии-2021" покажут андроида, способного принять облик любого человека - РИА Новости, 19.08.2021
На "Армии-2021" покажут андроида, способного принять облик любого человека
Фестиваль робототехники, в ходе которого будут продемонстрированы новейшие отечественные разработки, в том числе андроид Robo-C, впервые пройдет в рамках форума РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:24
2021-08-19T14:24
2021-08-19T17:08
новое оружие россии
безопасность
рособоронэкспорт
российская электроника
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Фестиваль робототехники, в ходе которого будут продемонстрированы новейшие отечественные разработки, в том числе андроид Robo-C, впервые пройдет в рамках форума "Армия", сообщили в оргкомитете выставки."Впервые в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Года науки и технологий в конгрессно-выставочном центре "Патриот" пройдет фестиваль робототехники и инновационных технологий "РобоАрмия". Среди экспонатов выставки — человекоподобные андроиды, такие как робот Robo-C, который умеет общаться, выражать эмоции и способен принять облик любого человека на Земле", — говорится в сообщении.Отмечается, что на фестивале будут показаны лучшие передовые разработки ученых страны в области робототехники, космических, авиационных, VR и AR технологий, бионики и нейротехнологии.В числе 60 участников — ведущие вузы России, такие как НИИ механики, НИИ ядерной физики, химический факультет и VR-центр МГУ имени Ломоносова, МАИ, МИСиС, МФТИ, БГТУ "Военмех". Свои достижения также представят международные научные лаборатории и технопарки.В рамках "РобоАрмии" запланированы мастер-классы по программированию и управлению роботами и дронами, бои роботов, кинопремьеры научных документальных фильмов."Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.
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безопасность, рособоронэкспорт, российская электроника, форум "армия — 2021"
14:24 19.08.2021 (обновлено: 17:08 19.08.2021)
На "Армии-2021" покажут андроида, способного принять облик любого человека
На "Армии-2021" покажут андроида Robo-C, cпособного принять облик любого человека
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Фестиваль робототехники, в ходе которого будут продемонстрированы новейшие отечественные разработки, в том числе андроид Robo-C, впервые пройдет в рамках форума "Армия", сообщили в оргкомитете выставки.
"Впервые в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Года науки и технологий в конгрессно-выставочном центре "Патриот" пройдет фестиваль робототехники и инновационных технологий "РобоАрмия". Среди экспонатов выставки — человекоподобные андроиды, такие как робот Robo-C, который умеет общаться, выражать эмоции и способен принять облик любого человека на Земле", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на фестивале будут показаны лучшие передовые разработки ученых страны в области робототехники, космических, авиационных, VR и AR технологий, бионики и нейротехнологии.
В числе 60 участников — ведущие вузы России
, такие как НИИ механики, НИИ ядерной физики, химический факультет и VR-центр МГУ имени Ломоносова, МАИ, МИСиС, МФТИ, БГТУ "Военмех". Свои достижения также представят международные научные лаборатории и технопарки.
В рамках "РобоАрмии" запланированы мастер-классы по программированию и управлению роботами и дронами, бои роботов, кинопремьеры научных документальных фильмов.
"Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке
.