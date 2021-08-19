https://ria.ru/20210819/anapa-1746309633.html

В Анапе 1,2 тысячи человек остались без света

В Анапе 1,2 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 19.08.2021

В Анапе 1,2 тысячи человек остались без света

В Анапе 1,2 тысячи человек остались без электричества из-за подтопления, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Краснодарского края. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:59

2021-08-19T09:59

2021-08-19T11:22

происшествия

краснодарский край

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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СОЧИ, 19 авг — РИА Новости. В Анапе 1,2 тысячи человек остались без электричества из-за подтопления, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Краснодарского края.Энергетики работают в усиленном режиме. За сутки специалисты обследовали более тысячи пострадавших объектов.Открыты пункты временного размещения, сейчас их 23, там находятся 814 человек.К подтоплениям привели обильные дожди, некоторые трансформаторные подстанции вышли из строя. На прошлой неделе без света по тем же причинам оставались около восьми тысяч жителей города.На территории Кубани продолжает действовать циклон.

https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html

краснодарский край

анапа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм