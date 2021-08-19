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В Анапе 1,2 тысячи человек остались без света
В Анапе 1,2 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 19.08.2021
В Анапе 1,2 тысячи человек остались без света
В Анапе 1,2 тысячи человек остались без электричества из-за подтопления, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Краснодарского края. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:59
2021-08-19T11:22
происшествия
краснодарский край
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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СОЧИ, 19 авг — РИА Новости. В Анапе 1,2 тысячи человек остались без электричества из-за подтопления, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Краснодарского края.Энергетики работают в усиленном режиме. За сутки специалисты обследовали более тысячи пострадавших объектов.Открыты пункты временного размещения, сейчас их 23, там находятся 814 человек.К подтоплениям привели обильные дожди, некоторые трансформаторные подстанции вышли из строя. На прошлой неделе без света по тем же причинам оставались около восьми тысяч жителей города.На территории Кубани продолжает действовать циклон.
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происшествия, краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
09:59 19.08.2021 (обновлено: 11:22 19.08.2021)
 
В Анапе 1,2 тысячи человек остались без света

В Анапе 1,2 тысячи человек остались без света из-за подтопления, вызванного осадками накануне

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗатопления в Краснодарском крае
Затопления в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 19 авг — РИА Новости. В Анапе 1,2 тысячи человек остались без электричества из-за подтопления, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Краснодарского края.
Энергетики работают в усиленном режиме. За сутки специалисты обследовали более тысячи пострадавших объектов.
Открыты пункты временного размещения, сейчас их 23, там находятся 814 человек.
К подтоплениям привели обильные дожди, некоторые трансформаторные подстанции вышли из строя. На прошлой неделе без света по тем же причинам оставались около восьми тысяч жителей города.
На территории Кубани продолжает действовать циклон.
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