https://ria.ru/20210819/altay-1746377567.html
СК завел дело из-за непредоставления коляски девочке-инвалиду из Бийска
СК завел дело из-за непредоставления коляски девочке-инвалиду из Бийска - РИА Новости, 19.08.2021
СК завел дело из-за непредоставления коляски девочке-инвалиду из Бийска
Уголовное дело о халатности возбудили в Алтайском крае из-за непредоставления положенной по закону коляски девочке-инвалиду из Бийска, сообщают в СУСК РФ... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:14
2021-08-19T16:14
2021-08-19T16:14
происшествия
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БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Алтайском крае из-за непредоставления положенной по закону коляски девочке-инвалиду из Бийска, сообщают в СУСК РФ региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручал доложить о ходе проверки", - говорится в сообщении.По данным следствия, с декабря 2019 года по настоящее время должностные лица Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования в нарушение законодательства о социальной защите инвалидов не обеспечили специализированным креслом-коляской и креслом-стулом 13-летнюю девочку-инвалида в городе Бийске.По данным СМИ, Фонд социального страхования не может найти поставщика, ссылаясь на сложность изделия и необходимость приобретения импортных запчастей для коляски. Семье предлагают приобрести ее за свой счет - это около 300 тысяч рублей, которых у родителей нет. По информации СМИ, из-за того, что девочка ездила на неприспособленном для нее средстве передвижения без дополнительной фиксации, она соскользнула с коляски, упала и сломала обе ноги. Сейчас она находится в гипсе.
https://ria.ru/20210818/ubiystvo-1746249850.html
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происшествия, алтайский край, бийск, россия
СК завел дело из-за непредоставления коляски девочке-инвалиду из Бийска
В Алтайском крае возбудили дело из-за непредоставления коляски девочке-инвалиду из Бийска
БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости.
Уголовное дело о халатности возбудили в Алтайском крае
из-за непредоставления положенной по закону коляски девочке-инвалиду из Бийска, сообщают
в СУСК РФ региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручал доложить о ходе проверки", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с декабря 2019 года по настоящее время должностные лица Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования в нарушение законодательства о социальной защите инвалидов не обеспечили специализированным креслом-коляской и креслом-стулом 13-летнюю девочку-инвалида в городе Бийске.
"Несмотря на собранные родителями ребенка необходимые документы, чиновники длительное время не предоставляют специализированное оборудование, что существенно нарушает права девочки. В ходе расследования уголовного дела следователями СК будет дана принципиальная юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за закупку оборудования для инвалидов", - уточняют в СУСК.
По данным СМИ, Фонд социального страхования не может найти поставщика, ссылаясь на сложность изделия и необходимость приобретения импортных запчастей для коляски. Семье предлагают приобрести ее за свой счет - это около 300 тысяч рублей, которых у родителей нет. По информации СМИ, из-за того, что девочка ездила на неприспособленном для нее средстве передвижения без дополнительной фиксации, она соскользнула с коляски, упала и сломала обе ноги. Сейчас она находится в гипсе.