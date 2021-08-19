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СК завел дело из-за непредоставления коляски девочке-инвалиду из Бийска
СК завел дело из-за непредоставления коляски девочке-инвалиду из Бийска - РИА Новости, 19.08.2021
СК завел дело из-за непредоставления коляски девочке-инвалиду из Бийска
Уголовное дело о халатности возбудили в Алтайском крае из-за непредоставления положенной по закону коляски девочке-инвалиду из Бийска, сообщают в СУСК РФ... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:14
2021-08-19T16:14
происшествия
алтайский край
бийск
россия
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БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Алтайском крае из-за непредоставления положенной по закону коляски девочке-инвалиду из Бийска, сообщают в СУСК РФ региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручал доложить о ходе проверки", - говорится в сообщении.По данным следствия, с декабря 2019 года по настоящее время должностные лица Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования в нарушение законодательства о социальной защите инвалидов не обеспечили специализированным креслом-коляской и креслом-стулом 13-летнюю девочку-инвалида в городе Бийске.По данным СМИ, Фонд социального страхования не может найти поставщика, ссылаясь на сложность изделия и необходимость приобретения импортных запчастей для коляски. Семье предлагают приобрести ее за свой счет - это около 300 тысяч рублей, которых у родителей нет. По информации СМИ, из-за того, что девочка ездила на неприспособленном для нее средстве передвижения без дополнительной фиксации, она соскользнула с коляски, упала и сломала обе ноги. Сейчас она находится в гипсе.
https://ria.ru/20210818/ubiystvo-1746249850.html
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происшествия, алтайский край, бийск, россия
16:14 19.08.2021
 
СК завел дело из-за непредоставления коляски девочке-инвалиду из Бийска

В Алтайском крае возбудили дело из-за непредоставления коляски девочке-инвалиду из Бийска

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Алтайском крае из-за непредоставления положенной по закону коляски девочке-инвалиду из Бийска, сообщают в СУСК РФ региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручал доложить о ходе проверки", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 17:21
В Москве раскрыли убийство девушки 20-летней давности
По данным следствия, с декабря 2019 года по настоящее время должностные лица Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования в нарушение законодательства о социальной защите инвалидов не обеспечили специализированным креслом-коляской и креслом-стулом 13-летнюю девочку-инвалида в городе Бийске.
"Несмотря на собранные родителями ребенка необходимые документы, чиновники длительное время не предоставляют специализированное оборудование, что существенно нарушает права девочки. В ходе расследования уголовного дела следователями СК будет дана принципиальная юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за закупку оборудования для инвалидов", - уточняют в СУСК.
По данным СМИ, Фонд социального страхования не может найти поставщика, ссылаясь на сложность изделия и необходимость приобретения импортных запчастей для коляски. Семье предлагают приобрести ее за свой счет - это около 300 тысяч рублей, которых у родителей нет. По информации СМИ, из-за того, что девочка ездила на неприспособленном для нее средстве передвижения без дополнительной фиксации, она соскользнула с коляски, упала и сломала обе ноги. Сейчас она находится в гипсе.
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 19:17
В СК рассказали подробности дела об избиении до смерти инвалида в Башкирии
 
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