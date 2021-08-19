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Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева
Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева - РИА Новости, 19.08.2021
Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:41
2021-08-19T22:29
афганистан
владимир путин
в мире
украина
иран
талибан
франция
совет безопасности оон
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля.Отмечается, что два лидера обстоятельно обсудили обстановку в Афганистане после прихода к власти там движения "Талибан"*. Оба собеседника отметили важность обеспечения безопасности гражданских лиц и решения неотложных гуманитарных задач."Выражена готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и "Группы двадцати", содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности", — добавили в Кремле.Кроме того, Путин и Макрон обменялись мнениями об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Российский лидер обратил внимание своего собеседника на "деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям".Говоря об иранской ядерной программе, президенты России и Франции поддержали продолжение переговоров о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий.По просьбе Макрона Путин информировал его о реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года."Обстановка в регионе в целом стабильна, предпринимаются шаги по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и обеспечению гуманитарных нужд населения", — добавили в пресс-службе.Там отметили, что президенты обсудили другие региональные сюжеты, касающиеся, в том числе, стран Африки.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html
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афганистан, владимир путин, в мире, украина, иран, талибан, франция, совет безопасности оон, нагорный карабах, эммануэль макрон, обсе, россия
19:41 19.08.2021 (обновлено: 22:29 19.08.2021)
 
Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева

Президент Путин обсудил с французским коллегой Макроном ситуацию на Украине и в Афганистане

© AP Photo / Thibault CamusПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Thibault Camus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что два лидера обстоятельно обсудили обстановку в Афганистане после прихода к власти там движения "Талибан"*. Оба собеседника отметили важность обеспечения безопасности гражданских лиц и решения неотложных гуманитарных задач.
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"Выражена готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и "Группы двадцати", содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности", — добавили в Кремле.
Кроме того, Путин и Макрон обменялись мнениями об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Российский лидер обратил внимание своего собеседника на "деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям".
Говоря об иранской ядерной программе, президенты России и Франции поддержали продолжение переговоров о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий.
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По просьбе Макрона Путин информировал его о реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
"Обстановка в регионе в целом стабильна, предпринимаются шаги по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и обеспечению гуманитарных нужд населения", — добавили в пресс-службе.
Там отметили, что президенты обсудили другие региональные сюжеты, касающиеся, в том числе, стран Африки.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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АфганистанВладимир ПутинВ миреУкраинаИранТалибанФранцияСовет Безопасности ООННагорный КарабахЭммануэль МакронОБСЕРоссия
 
 
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