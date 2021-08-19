https://ria.ru/20210819/afganistan-1746449809.html

Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева

Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева - РИА Новости, 19.08.2021

Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T19:41

2021-08-19T19:41

2021-08-19T22:29

афганистан

владимир путин

в мире

украина

иран

талибан

франция

совет безопасности оон

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля.Отмечается, что два лидера обстоятельно обсудили обстановку в Афганистане после прихода к власти там движения "Талибан"*. Оба собеседника отметили важность обеспечения безопасности гражданских лиц и решения неотложных гуманитарных задач."Выражена готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и "Группы двадцати", содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности", — добавили в Кремле.Кроме того, Путин и Макрон обменялись мнениями об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Российский лидер обратил внимание своего собеседника на "деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям".Говоря об иранской ядерной программе, президенты России и Франции поддержали продолжение переговоров о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий.По просьбе Макрона Путин информировал его о реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года."Обстановка в регионе в целом стабильна, предпринимаются шаги по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и обеспечению гуманитарных нужд населения", — добавили в пресс-службе.Там отметили, что президенты обсудили другие региональные сюжеты, касающиеся, в том числе, стран Африки.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

https://ria.ru/20210812/sosed-1745368695.html

https://ria.ru/20210815/krym-1745824814.html

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