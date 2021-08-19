https://ria.ru/20210819/afganistan-1746443025.html
"Талибан"* начнет переговоры о новом правительстве, сообщил источник
"Талибан"* начнет переговоры о новом правительстве, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2021
"Талибан"* начнет переговоры о новом правительстве, сообщил источник
Лидеры движения "Талибан"* начнут переговоры в Кабуле с афганскими политиками о новом правительстве, заявил источник РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:52
2021-08-19T18:52
2021-08-19T19:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидеры движения "Талибан"* начнут переговоры в Кабуле с афганскими политиками о новом правительстве, заявил источник РИА Новости."Делегация "Талибана"* прибыла в Афганистан (из Дохи - ред.), и были установлены контакты со всеми партиями для участия в обсуждениях создания инклюзивного правительства", - сообщил источник в движении.Времени для проведения выборов и принятия новой конституции Афганистана сейчас нет, сначала необходимо сформировать инклюзивное правительство, заявил в четверг представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин."В настоящий момент (в Афганистане – ред.) вакуум, вакуум власти, и времени нет для каких-либо выборов. Сейчас нет конституции, новая конституция будет принята, а это означает много работы, она будет проделана позже. На данный момент необходимо (сформировать – ред.) инклюзивное афганское правительство", - заявил Шахин в эфире китайского телеканала CGTN.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная на территории России
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/taliban-1746434531.html
кабул (город)
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РИА Новости
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-19T18:52
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в мире, кабул (город), афганистан
18:52 19.08.2021 (обновлено: 19:06 19.08.2021)
"Талибан"* начнет переговоры о новом правительстве, сообщил источник
Источник: лидеры "Талибана"* начнут переговоры с афганскими политиками о новом правительстве