Небензя оценил ситуацию в Афганистане

ООН, 19 авг – РИА Новости. Афганистан с уходом США и НАТО не перестал быть местом, откуда исходят террористическая и наркотическая угрозы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Казалось бы, после трагических событий 11 сентября 2001 года на протяжении 20 лет Афганистан был полон американских и натовских войск, инструкторов и советников, целью нахождения которых официально называлась борьба с терроризмом и подготовка к этой борьбе афганских национальных сил безопасности. Для этого были задействованы огромные людские и финансовые ресурсы", - сказал Небензя."Каковы же итоги этой помощи и присутствия? Ушли иностранные помощники, и все двадцатилетние усилия в одно мгновение обнулились, все ушло в пустоту", - отметил он.По его словам, никто "не захотел, да и оказался неспособен сражаться за насаждаемые ценности и интересы иностранных держав"."Хотели бы подчеркнуть, что РФ будет взаимодействовать только с теми политическими силами в Афганистане, которые не связаны с террористами, прежде всего с ИГИЛ*, "Аль-Каидой"* и аффилированными с ними группировками", - сказал Небензя."Рассчитываем, что все афганские стороны воздержатся от насилия и будут содействовать урегулированию ситуации мирным путем", - добавил он."После ухода западных контингентов афганские граждане остались наедине с еще большим ворохом проблем", - сказал Небензя."Борьба с терроризмом – наша общая задача. Призываем к сотрудничеству", - сказал Небензя.*Террористические организации, запрещенные в России.
ООН, 19 авг – РИА Новости.Афганистан с уходом США и НАТО не перестал быть местом, откуда исходят террористическая и наркотическая угрозы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Казалось бы, после трагических событий 11 сентября 2001 года на протяжении 20 лет Афганистан был полон американских и натовских войск, инструкторов и советников, целью нахождения которых официально называлась борьба с терроризмом и подготовка к этой борьбе афганских национальных сил безопасности. Для этого были задействованы огромные людские и финансовые ресурсы", - сказал Небензя.
"Каковы же итоги этой помощи и присутствия? Ушли иностранные помощники, и все двадцатилетние усилия в одно мгновение обнулились, все ушло в пустоту", - отметил он.
По его словам, никто "не захотел, да и оказался неспособен сражаться за насаждаемые ценности и интересы иностранных держав".
"Перестал ли Афганистан оставаться местом, с территории которого исходит террористическая и наркотическая угроза? Конечно, нет. Но с этим придется разбираться уже новым афганским властям и соседям Афганистана", - заявил Небензя.
"Хотели бы подчеркнуть, что РФ будет взаимодействовать только с теми политическими силами в Афганистане, которые не связаны с террористами, прежде всего с ИГИЛ*, "Аль-Каидой"* и аффилированными с ними группировками", - сказал Небензя.
"Рассчитываем, что все афганские стороны воздержатся от насилия и будут содействовать урегулированию ситуации мирным путем", - добавил он.
"После ухода западных контингентов афганские граждане остались наедине с еще большим ворохом проблем", - сказал Небензя.
"Борьба с терроризмом – наша общая задача. Призываем к сотрудничеству", - сказал Небензя.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.