https://ria.ru/20210819/afganistan-1746440500.html

Небензя оценил ситуацию в Афганистане

Небензя оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021

Небензя оценил ситуацию в Афганистане

Афганистан с уходом США и НАТО не перестал быть местом, откуда исходят террористическая и наркотическая угрозы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:39

2021-08-19T18:39

2021-08-19T19:15

захват власти в афганистане талибами

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ООН, 19 авг – РИА Новости. Афганистан с уходом США и НАТО не перестал быть местом, откуда исходят террористическая и наркотическая угрозы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Казалось бы, после трагических событий 11 сентября 2001 года на протяжении 20 лет Афганистан был полон американских и натовских войск, инструкторов и советников, целью нахождения которых официально называлась борьба с терроризмом и подготовка к этой борьбе афганских национальных сил безопасности. Для этого были задействованы огромные людские и финансовые ресурсы", - сказал Небензя."Каковы же итоги этой помощи и присутствия? Ушли иностранные помощники, и все двадцатилетние усилия в одно мгновение обнулились, все ушло в пустоту", - отметил он.По его словам, никто "не захотел, да и оказался неспособен сражаться за насаждаемые ценности и интересы иностранных держав"."Хотели бы подчеркнуть, что РФ будет взаимодействовать только с теми политическими силами в Афганистане, которые не связаны с террористами, прежде всего с ИГИЛ*, "Аль-Каидой"* и аффилированными с ними группировками", - сказал Небензя."Рассчитываем, что все афганские стороны воздержатся от насилия и будут содействовать урегулированию ситуации мирным путем", - добавил он."После ухода западных контингентов афганские граждане остались наедине с еще большим ворохом проблем", - сказал Небензя."Борьба с терроризмом – наша общая задача. Призываем к сотрудничеству", - сказал Небензя.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, афганистан, нато, василий небензя, россия