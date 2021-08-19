МИД России: бежавший из Афганистана Гани ответствен за ситуацию в стране

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Ответственность за происходящее в Афганистане несет бежавший из страны президент Ашраф Гани, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.Она добавила, что, несмотря на развал прежних госструктур Афганистана, посольство в Кабуле работает в штатном режиме и налаживает рабочие связи с новыми властями страны, чтобы обеспечить безопасность российских граждан.Захарова подчеркнула, что речи об эвакуации дипломатов или находящихся в Афганистане россиян не идет.По ее словам, талибы "активно взялись за наведение порядка, демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами".Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента из Афганистана, начавшегося весной, талибы провели наступление и захватили все крупные города страны.Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. Позднее он выступил с видеообращением, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.* Террористическая организация, запрещенная в России.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Ответственность за происходящее в Афганистане несет бежавший из страны президент Ашраф Гани, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"На протяжении последних трех лет он (Ашраф Гани. — Прим. ред.) располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечить успех межафганского мирного процесса и содействовать плавному формированию инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны. Однако этот шанс был упущен".
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Она добавила, что, несмотря на развал прежних госструктур Афганистана, посольство в Кабуле работает в штатном режиме и налаживает рабочие связи с новыми властями страны, чтобы обеспечить безопасность российских граждан.
Захарова подчеркнула, что речи об эвакуации дипломатов или находящихся в Афганистане россиян не идет.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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