https://ria.ru/20210819/afganistan-1746371665.html

МИД России: бежавший из Афганистана Гани ответствен за ситуацию в стране

МИД России: бежавший из Афганистана Гани ответствен за ситуацию в стране - РИА Новости, 19.08.2021

МИД России: бежавший из Афганистана Гани ответствен за ситуацию в стране

Ответственность за происходящее в Афганистане несет бежавший из страны президент Ашраф Гани, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:41

2021-08-19T15:41

2021-08-19T16:43

в мире

афганистан

ашраф гани ахмадзай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746326364_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6bc06b37ec93f80f6d97dc6a30a47487.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Ответственность за происходящее в Афганистане несет бежавший из страны президент Ашраф Гани, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.Она добавила, что, несмотря на развал прежних госструктур Афганистана, посольство в Кабуле работает в штатном режиме и налаживает рабочие связи с новыми властями страны, чтобы обеспечить безопасность российских граждан.Захарова подчеркнула, что речи об эвакуации дипломатов или находящихся в Афганистане россиян не идет.По ее словам, талибы "активно взялись за наведение порядка, демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами".Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента из Афганистана, начавшегося весной, талибы провели наступление и захватили все крупные города страны.Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. Позднее он выступил с видеообращением, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746344674.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/afganistan-1746335681.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, ашраф гани ахмадзай, россия