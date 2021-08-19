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Байден рассказал, как принимал решение о выводе войск из Афганистана
Байден рассказал, как принимал решение о выводе войск из Афганистана - РИА Новости, 19.08.2021
Байден рассказал, как принимал решение о выводе войск из Афганистана
Подходящего времени для выхода войск США из Афганистана не было, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:29
2021-08-19T14:29
2021-08-19T14:29
захват власти в афганистане талибами
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Подходящего времени для выхода войск США из Афганистана не было, заявил президент США Джо Байден."Хорошего времени покидать Афганистан не было ни 15 лет назад, ни сейчас", - сказал Байден в интервью ABC.Он подчеркнул, что при принятии решения речь шла о вопросе, посылать ли вновь и вновь американских сыновей и дочерей в республику. По словам Байдена, его решение о полном выводе войск США из Афганистана "те же люди" критиковали бы в любом случае, даже если бы "Талибан"* сдался.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия
Байден рассказал, как принимал решение о выводе войск из Афганистана
Президент США Байден: хорошего времени для вывода войск из Афганистана не было