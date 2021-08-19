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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746349940.html
Источник: талибы открыли стрельбу на празднике Дня независимости
Источник: талибы открыли стрельбу на празднике Дня независимости - РИА Новости, 19.08.2021
Источник: талибы открыли стрельбу на празднике Дня независимости
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы членов радикального движения "Талибан"* для разгона толпы на праздновании Дня независимости в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:40
2021-08-19T16:57
захват власти в афганистане талибами
в мире
безопасность
талибан
афганистан
джелалабад
нангархар
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КАБУЛ, 19 авг — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы членов радикального движения "Талибан"* для разгона толпы на праздновании Дня независимости в афганском Джелалабаде в провинции Нангархар, сообщил РИА Новости источник.Сообщается, что еще три человека были захвачены талибами.Жители Афганистана в четверг празднуют День независимости страны от Великобритании, афганцы вышли на улицы с национальными флагами, чему пытаются помешать члены радикального движения "Талибан"*, передает корреспондент РИА Новости.Афганцы устраивают мероприятия в честь этого праздника уже на протяжении многих лет, но в этом году празднования проходят неофициально, а жители подвергаются нападениям талибов.Толпы людей, некоторые из них с флагами в руках, собираются на улицах и площадях Кабула. Члены "Талибана"* производят выстрелы для разгона толпы. Однако, как рассказали РИА Новости некоторые участники, они намерены, несмотря ни на что, продолжить демонстрации."Сегодня я вышел. Если меня убьют под этим флагом, я не перестану радоваться. Талибы будут стрелять, но эти выстрелы не испугают нас и не смогут остановить наш праздник", — рассказал один из участников демонстрации по имени Хамид.Большинство жителей Афганистана желают, чтобы флаг страны остался тем же, однако талибы выражают намерение использовать свой флаг, хотя окончательное решение еще не принято.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели — с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746289898.html
https://ria.ru/20210818/taliban-1746166253.html
афганистан
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Кабульцы празднуют День независимости от Великобритании
Жители Афганистана празднуют День независимости от Великобритании. Толпы людей, некоторые из них с флагами в руках, собираются на улицах и площадях Кабула. Члены «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) выстрелами хотят разогнать людей.
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в мире, безопасность, талибан, афганистан, джелалабад, нангархар
13:40 19.08.2021 (обновлено: 16:57 19.08.2021)
 
Источник: талибы открыли стрельбу на празднике Дня независимости

Источник: четыре человека погибли при стрельбе на празднике в честь Дня независимости в Джелалабаде

Читать ria.ru в
КАБУЛ, 19 авг — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы членов радикального движения "Талибан"* для разгона толпы на праздновании Дня независимости в афганском Джелалабаде в провинции Нангархар, сообщил РИА Новости источник.
Сообщается, что еще три человека были захвачены талибами.
Жители Афганистана в четверг празднуют День независимости страны от Великобритании, афганцы вышли на улицы с национальными флагами, чему пытаются помешать члены радикального движения "Талибан"*, передает корреспондент РИА Новости.
Афганцы устраивают мероприятия в честь этого праздника уже на протяжении многих лет, но в этом году празднования проходят неофициально, а жители подвергаются нападениям талибов.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 00:35Захват власти в Афганистане талибами
Патрушев: простые граждане Афганистана расплачиваются за ошибки Вашингтона
Толпы людей, некоторые из них с флагами в руках, собираются на улицах и площадях Кабула. Члены "Талибана"* производят выстрелы для разгона толпы. Однако, как рассказали РИА Новости некоторые участники, они намерены, несмотря ни на что, продолжить демонстрации.
"Сегодня я вышел. Если меня убьют под этим флагом, я не перестану радоваться. Талибы будут стрелять, но эти выстрелы не испугают нас и не смогут остановить наш праздник", — рассказал один из участников демонстрации по имени Хамид.
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 08:29Захват власти в Афганистане талибами
"Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы
Большинство жителей Афганистана желают, чтобы флаг страны остался тем же, однако талибы выражают намерение использовать свой флаг, хотя окончательное решение еще не принято.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели — с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Стремительное бегство США: талибы взяли под контроль Афганистан
© REUTERS / Abror Kurbonmuratov

В последние недели запрещенное в России террористическое движение "Талибан"* развернуло масштабное наступление в Афганистане. Вскоре боевики взяли под контроль все погранпереходы в государстве.

На фото: узбекско-афганская граница в Айритоме.

Пограничники на блокпосту на узбекско-афганской границе в Айритоме, Узбекистан
1 из 9

В последние недели запрещенное в России террористическое движение "Талибан"* развернуло масштабное наступление в Афганистане. Вскоре боевики взяли под контроль все погранпереходы в государстве.

На фото: узбекско-афганская граница в Айритоме.

© REUTERS / Abror Kurbonmuratov
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и вылетел из Кабула в Таджикистан.

На фото: солдаты афганских сил безопасности в провинции Панджшер.

Солдаты афганских сил безопасности в провинции Панджшер в Афганистане
2 из 9

Президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и вылетел из Кабула в Таджикистан.

На фото: солдаты афганских сил безопасности в провинции Панджшер.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

После того как талибы вошли в Кабул, сотрудников американского посольства эвакуировали в аэропорт. Позднее дипломаты сообщали, что здание аэровокзала подверглось обстрелу.

Военный вертолет США летит возле американского посольства в Кабуле
3 из 9

После того как талибы вошли в Кабул, сотрудников американского посольства эвакуировали в аэропорт. Позднее дипломаты сообщали, что здание аэровокзала подверглось обстрелу.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© AFP 2021

Часть жителей попыталась покинуть страну из-за напряженной ситуации. В городах образовались автомобильные пробки.

Афганские граждане на пакистано-афганской границе в Чамане
4 из 9

Часть жителей попыталась покинуть страну из-за напряженной ситуации. В городах образовались автомобильные пробки.

© AFP 2021
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Накануне группа из 84 военных правительственных сил пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Им предоставили питание и временно разместили в стране.

Военная техника афганских сил безопасности
5 из 9

Накануне группа из 84 военных правительственных сил пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Им предоставили питание и временно разместили в стране.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Temur Ismailov

По данным Ташкента, ситуация на рубежах с Афганистаном нормализовалась. В погранслужбе Таджикистана также подтвердили, что беженцы не предпринимают попыток пересечь границу.

Люди на узбекско-афганской границе
6 из 9

По данным Ташкента, ситуация на рубежах с Афганистаном нормализовалась. В погранслужбе Таджикистана также подтвердили, что беженцы не предпринимают попыток пересечь границу.

© AFP 2021 / Temur Ismailov
© AP Photo / Rahmat Gul

Жители Кабула заняли очередь в банке, чтобы снять наличные.

Афганцы в очереди в банк для вывода денег, Кабул
7 из 9

Жители Кабула заняли очередь в банке, чтобы снять наличные.

© AP Photo / Rahmat Gul
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Пакистан, в свою очередь, закрыл основной контрольно-пропускной пункт "Торхам" с Афганистаном после того, как боевики взяли под контроль этот участок границы.

У контрольно-пропускного пункта Ворота дружбы в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
8 из 9

Пакистан, в свою очередь, закрыл основной контрольно-пропускной пункт "Торхам" с Афганистаном после того, как боевики взяли под контроль этот участок границы.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

"Талибан"* готовится объявить о создании Исламского эмирата Афганистан из президентского дворца в Кабуле.

На фото: посольство США в столице страны.

Посольство США в Кабуле
9 из 9

"Талибан"* готовится объявить о создании Исламского эмирата Афганистан из президентского дворца в Кабуле.

На фото: посольство США в столице страны.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
1 из 9

В последние недели запрещенное в России террористическое движение "Талибан"* развернуло масштабное наступление в Афганистане. Вскоре боевики взяли под контроль все погранпереходы в государстве.

На фото: узбекско-афганская граница в Айритоме.

© REUTERS / Abror Kurbonmuratov
2 из 9

Президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и вылетел из Кабула в Таджикистан.

На фото: солдаты афганских сил безопасности в провинции Панджшер.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
3 из 9

После того как талибы вошли в Кабул, сотрудников американского посольства эвакуировали в аэропорт. Позднее дипломаты сообщали, что здание аэровокзала подверглось обстрелу.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
4 из 9

Часть жителей попыталась покинуть страну из-за напряженной ситуации. В городах образовались автомобильные пробки.

© AFP 2021
5 из 9

Накануне группа из 84 военных правительственных сил пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Им предоставили питание и временно разместили в стране.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
6 из 9

По данным Ташкента, ситуация на рубежах с Афганистаном нормализовалась. В погранслужбе Таджикистана также подтвердили, что беженцы не предпринимают попыток пересечь границу.

© AFP 2021 / Temur Ismailov
7 из 9

Жители Кабула заняли очередь в банке, чтобы снять наличные.

© AP Photo / Rahmat Gul
8 из 9

Пакистан, в свою очередь, закрыл основной контрольно-пропускной пункт "Торхам" с Афганистаном после того, как боевики взяли под контроль этот участок границы.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai
9 из 9

"Талибан"* готовится объявить о создании Исламского эмирата Афганистан из президентского дворца в Кабуле.

На фото: посольство США в столице страны.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреБезопасностьТалибанАфганистанДжелалабадНангархар
 
 
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