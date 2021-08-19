Источник: талибы открыли стрельбу на празднике Дня независимости

КАБУЛ, 19 авг — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы членов радикального движения "Талибан"* для разгона толпы на праздновании Дня независимости в афганском Джелалабаде в провинции Нангархар, сообщил РИА Новости источник.Сообщается, что еще три человека были захвачены талибами.Жители Афганистана в четверг празднуют День независимости страны от Великобритании, афганцы вышли на улицы с национальными флагами, чему пытаются помешать члены радикального движения "Талибан"*, передает корреспондент РИА Новости.Афганцы устраивают мероприятия в честь этого праздника уже на протяжении многих лет, но в этом году празднования проходят неофициально, а жители подвергаются нападениям талибов.Толпы людей, некоторые из них с флагами в руках, собираются на улицах и площадях Кабула. Члены "Талибана"* производят выстрелы для разгона толпы. Однако, как рассказали РИА Новости некоторые участники, они намерены, несмотря ни на что, продолжить демонстрации."Сегодня я вышел. Если меня убьют под этим флагом, я не перестану радоваться. Талибы будут стрелять, но эти выстрелы не испугают нас и не смогут остановить наш праздник", — рассказал один из участников демонстрации по имени Хамид.Большинство жителей Афганистана желают, чтобы флаг страны остался тем же, однако талибы выражают намерение использовать свой флаг, хотя окончательное решение еще не принято.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели — с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
Кабульцы празднуют День независимости от Великобритании
Жители Афганистана празднуют День независимости от Великобритании. Толпы людей, некоторые из них с флагами в руках, собираются на улицах и площадях Кабула. Члены «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) выстрелами хотят разогнать людей.
Источник: талибы открыли стрельбу на празднике Дня независимости
Источник: четыре человека погибли при стрельбе на празднике в честь Дня независимости в Джелалабаде
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КАБУЛ, 19 авг — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы членов радикального движения "Талибан"* для разгона толпы на праздновании Дня независимости в афганском Джелалабаде в провинции Нангархар, сообщил РИА Новости источник.
Сообщается, что еще три человека были захвачены талибами.
Жители Афганистана в четверг празднуют День независимости страны от Великобритании, афганцы вышли на улицы с национальными флагами, чему пытаются помешать члены радикального движения "Талибан"*, передает корреспондент РИА Новости.
Афганцы устраивают мероприятия в честь этого праздника уже на протяжении многих лет, но в этом году празднования проходят неофициально, а жители подвергаются нападениям талибов.
Толпы людей, некоторые из них с флагами в руках, собираются на улицах и площадях Кабула. Члены "Талибана"* производят выстрелы для разгона толпы. Однако, как рассказали РИА Новости некоторые участники, они намерены, несмотря ни на что, продолжить демонстрации.
"Сегодня я вышел. Если меня убьют под этим флагом, я не перестану радоваться. Талибы будут стрелять, но эти выстрелы не испугают нас и не смогут остановить наш праздник", — рассказал один из участников демонстрации по имени Хамид.
Большинство жителей Афганистана желают, чтобы флаг страны остался тем же, однако талибы выражают намерение использовать свой флаг, хотя окончательное решение еще не принято.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели — с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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