https://ria.ru/20210819/afganistan-1746349940.html

Источник: талибы открыли стрельбу на празднике Дня независимости

Источник: талибы открыли стрельбу на празднике Дня независимости - РИА Новости, 19.08.2021

Источник: талибы открыли стрельбу на празднике Дня независимости

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы членов радикального движения "Талибан"* для разгона толпы на праздновании Дня независимости в... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:40

2021-08-19T13:40

2021-08-19T16:57

захват власти в афганистане талибами

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безопасность

талибан

афганистан

джелалабад

нангархар

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КАБУЛ, 19 авг — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы членов радикального движения "Талибан"* для разгона толпы на праздновании Дня независимости в афганском Джелалабаде в провинции Нангархар, сообщил РИА Новости источник.Сообщается, что еще три человека были захвачены талибами.Жители Афганистана в четверг празднуют День независимости страны от Великобритании, афганцы вышли на улицы с национальными флагами, чему пытаются помешать члены радикального движения "Талибан"*, передает корреспондент РИА Новости.Афганцы устраивают мероприятия в честь этого праздника уже на протяжении многих лет, но в этом году празднования проходят неофициально, а жители подвергаются нападениям талибов.Толпы людей, некоторые из них с флагами в руках, собираются на улицах и площадях Кабула. Члены "Талибана"* производят выстрелы для разгона толпы. Однако, как рассказали РИА Новости некоторые участники, они намерены, несмотря ни на что, продолжить демонстрации."Сегодня я вышел. Если меня убьют под этим флагом, я не перестану радоваться. Талибы будут стрелять, но эти выстрелы не испугают нас и не смогут остановить наш праздник", — рассказал один из участников демонстрации по имени Хамид.Большинство жителей Афганистана желают, чтобы флаг страны остался тем же, однако талибы выражают намерение использовать свой флаг, хотя окончательное решение еще не принято.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели — с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746289898.html

https://ria.ru/20210818/taliban-1746166253.html

афганистан

джелалабад

нангархар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кабульцы празднуют День независимости от Великобритании Жители Афганистана празднуют День независимости от Великобритании. Толпы людей, некоторые из них с флагами в руках, собираются на улицах и площадях Кабула. Члены «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) выстрелами хотят разогнать людей. 2021-08-19T13:40 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, безопасность, талибан, афганистан, джелалабад, нангархар