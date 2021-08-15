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Стремительное бегство США: талибы взяли под контроль Афганистан
Стремительное бегство США: талибы взяли под контроль Афганистан - РИА Новости, 15.08.2021
Стремительное бегство США: талибы взяли под контроль Афганистан
РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T21:16
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талибан
таджикистан
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фото, фото, талибан, таджикистан, узбекистан, пакистан, афганистан, туркмения
21:16 15.08.2021
 

Стремительное бегство США: талибы взяли под контроль Афганистан

Читать ria.ru в
© REUTERS / Abror Kurbonmuratov

В последние недели запрещенное в России террористическое движение "Талибан"* развернуло масштабное наступление в Афганистане. Вскоре боевики взяли под контроль все погранпереходы в государстве.

На фото: узбекско-афганская граница в Айритоме.

Пограничники на блокпосту на узбекско-афганской границе в Айритоме, Узбекистан
1 из 9

В последние недели запрещенное в России террористическое движение "Талибан"* развернуло масштабное наступление в Афганистане. Вскоре боевики взяли под контроль все погранпереходы в государстве.

На фото: узбекско-афганская граница в Айритоме.

© REUTERS / Abror Kurbonmuratov
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и вылетел из Кабула в Таджикистан.

На фото: солдаты афганских сил безопасности в провинции Панджшер.

Солдаты афганских сил безопасности в провинции Панджшер в Афганистане
2 из 9

Президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и вылетел из Кабула в Таджикистан.

На фото: солдаты афганских сил безопасности в провинции Панджшер.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

После того как талибы вошли в Кабул, сотрудников американского посольства эвакуировали в аэропорт. Позднее дипломаты сообщали, что здание аэровокзала подверглось обстрелу.

Военный вертолет США летит возле американского посольства в Кабуле
3 из 9

После того как талибы вошли в Кабул, сотрудников американского посольства эвакуировали в аэропорт. Позднее дипломаты сообщали, что здание аэровокзала подверглось обстрелу.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© AFP 2021

Часть жителей попыталась покинуть страну из-за напряженной ситуации. В городах образовались автомобильные пробки.

Афганские граждане на пакистано-афганской границе в Чамане
4 из 9

Часть жителей попыталась покинуть страну из-за напряженной ситуации. В городах образовались автомобильные пробки.

© AFP 2021
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Накануне группа из 84 военных правительственных сил пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Им предоставили питание и временно разместили в стране.

Военная техника афганских сил безопасности
5 из 9

Накануне группа из 84 военных правительственных сил пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Им предоставили питание и временно разместили в стране.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Temur Ismailov

По данным Ташкента, ситуация на рубежах с Афганистаном нормализовалась. В погранслужбе Таджикистана также подтвердили, что беженцы не предпринимают попыток пересечь границу.

Люди на узбекско-афганской границе
6 из 9

По данным Ташкента, ситуация на рубежах с Афганистаном нормализовалась. В погранслужбе Таджикистана также подтвердили, что беженцы не предпринимают попыток пересечь границу.

© AFP 2021 / Temur Ismailov
© AP Photo / Rahmat Gul

Жители Кабула заняли очередь в банке, чтобы снять наличные.

Афганцы в очереди в банк для вывода денег, Кабул
7 из 9

Жители Кабула заняли очередь в банке, чтобы снять наличные.

© AP Photo / Rahmat Gul
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Пакистан, в свою очередь, закрыл основной контрольно-пропускной пункт "Торхам" с Афганистаном после того, как боевики взяли под контроль этот участок границы.

У контрольно-пропускного пункта Ворота дружбы в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
8 из 9

Пакистан, в свою очередь, закрыл основной контрольно-пропускной пункт "Торхам" с Афганистаном после того, как боевики взяли под контроль этот участок границы.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

"Талибан"* готовится объявить о создании Исламского эмирата Афганистан из президентского дворца в Кабуле.

На фото: посольство США в столице страны.

Посольство США в Кабуле
9 из 9

"Талибан"* готовится объявить о создании Исламского эмирата Афганистан из президентского дворца в Кабуле.

На фото: посольство США в столице страны.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
 
ФотоТалибанТаджикистанУзбекистанПакистанАфганистанТуркмения
 
 
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