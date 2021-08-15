Стремительное бегство США: талибы взяли под контроль Афганистан

В последние недели запрещенное в России террористическое движение "Талибан"* развернуло масштабное наступление в Афганистане. Вскоре боевики взяли под контроль все погранпереходы в государстве.
На фото: узбекско-афганская граница в Айритоме.
В последние недели запрещенное в России террористическое движение "Талибан"* развернуло масштабное наступление в Афганистане. Вскоре боевики взяли под контроль все погранпереходы в государстве.
На фото: узбекско-афганская граница в Айритоме.
Президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и вылетел из Кабула в Таджикистан.
На фото: солдаты афганских сил безопасности в провинции Панджшер.
Президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и вылетел из Кабула в Таджикистан.
На фото: солдаты афганских сил безопасности в провинции Панджшер.
После того как талибы вошли в Кабул, сотрудников американского посольства эвакуировали в аэропорт. Позднее дипломаты сообщали, что здание аэровокзала подверглось обстрелу.
После того как талибы вошли в Кабул, сотрудников американского посольства эвакуировали в аэропорт. Позднее дипломаты сообщали, что здание аэровокзала подверглось обстрелу.
Часть жителей попыталась покинуть страну из-за напряженной ситуации. В городах образовались автомобильные пробки.
Часть жителей попыталась покинуть страну из-за напряженной ситуации. В городах образовались автомобильные пробки.
Накануне группа из 84 военных правительственных сил пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Им предоставили питание и временно разместили в стране.
Накануне группа из 84 военных правительственных сил пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Им предоставили питание и временно разместили в стране.
По данным Ташкента, ситуация на рубежах с Афганистаном нормализовалась. В погранслужбе Таджикистана также подтвердили, что беженцы не предпринимают попыток пересечь границу.
По данным Ташкента, ситуация на рубежах с Афганистаном нормализовалась. В погранслужбе Таджикистана также подтвердили, что беженцы не предпринимают попыток пересечь границу.
Жители Кабула заняли очередь в банке, чтобы снять наличные.
Жители Кабула заняли очередь в банке, чтобы снять наличные.
Пакистан, в свою очередь, закрыл основной контрольно-пропускной пункт "Торхам" с Афганистаном после того, как боевики взяли под контроль этот участок границы.
Пакистан, в свою очередь, закрыл основной контрольно-пропускной пункт "Торхам" с Афганистаном после того, как боевики взяли под контроль этот участок границы.
"Талибан"* готовится объявить о создании Исламского эмирата Афганистан из президентского дворца в Кабуле.
На фото: посольство США в столице страны.
"Талибан"* готовится объявить о создании Исламского эмирата Афганистан из президентского дворца в Кабуле.
На фото: посольство США в столице страны.