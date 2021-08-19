https://ria.ru/20210819/afganistan-1746340702.html

США 20 лет ежедневно тратили 300 миллионов долларов на афганскую операцию

США 20 лет ежедневно тратили 300 миллионов долларов на афганскую операцию - РИА Новости, 19.08.2021

США 20 лет ежедневно тратили 300 миллионов долларов на афганскую операцию

Двадцатилетняя операция в Афганистане ежедневно обходилась США в несколько сотен миллионов долларов, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:51

2021-08-19T12:51

2021-08-19T13:35

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

евросоюз

жозеп боррель

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Двадцатилетняя операция в Афганистане ежедневно обходилась США в несколько сотен миллионов долларов, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.Таким образом, общие финансовые вливания Штатов на поддержание контингента в стране составили более двух триллионов долларов.При этом, по мнению Борреля, результаты все равно оказались скромными. Смена власти стала настоящей катастрофой как для народа, так и для других государств, добавил он.Кроме того, верховный представитель ЕС высказал мнение, что случившееся оказалось неожиданностью для всех, в том числе и для "Талибана"*.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта. * Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

сша

кабул (город)

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-19T12:51 true PT1M20S

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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, евросоюз, жозеп боррель