Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746340702.html
США 20 лет ежедневно тратили 300 миллионов долларов на афганскую операцию
США 20 лет ежедневно тратили 300 миллионов долларов на афганскую операцию - РИА Новости, 19.08.2021
США 20 лет ежедневно тратили 300 миллионов долларов на афганскую операцию
Двадцатилетняя операция в Афганистане ежедневно обходилась США в несколько сотен миллионов долларов, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:51
2021-08-19T13:35
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
евросоюз
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746262122_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_e4c76aff854f5a523a9acf8e0c95710a.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Двадцатилетняя операция в Афганистане ежедневно обходилась США в несколько сотен миллионов долларов, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.Таким образом, общие финансовые вливания Штатов на поддержание контингента в стране составили более двух триллионов долларов.При этом, по мнению Борреля, результаты все равно оказались скромными. Смена власти стала настоящей катастрофой как для народа, так и для других государств, добавил он.Кроме того, верховный представитель ЕС высказал мнение, что случившееся оказалось неожиданностью для всех, в том числе и для "Талибана"*.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html
сша
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-19T12:51
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746262122_327:258:1803:1365_1920x0_80_0_0_65b0e7c46832f252d742c70c8adf12bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, евросоюз, жозеп боррель
12:51 19.08.2021 (обновлено: 13:35 19.08.2021)
 
США 20 лет ежедневно тратили 300 миллионов долларов на афганскую операцию

Глава дипломатии ЕС Боррель: США 20 лет ежедневно тратили 300 млн долларов на операцию в Афганистане

© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Американские военные в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Двадцатилетняя операция в Афганистане ежедневно обходилась США в несколько сотен миллионов долларов, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"США тратили более 300 миллионов долларов в Афганистане каждый день", — сказал он на заседании комитетов ЕС по ситуации в республике.
Таким образом, общие финансовые вливания Штатов на поддержание контингента в стране составили более двух триллионов долларов.
При этом, по мнению Борреля, результаты все равно оказались скромными. Смена власти стала настоящей катастрофой как для народа, так и для других государств, добавил он.
Кроме того, верховный представитель ЕС высказал мнение, что случившееся оказалось неожиданностью для всех, в том числе и для "Талибана"*.
Футболка с изображением падающих из самолета людей и подписью: Кабульский клуб скайдайвинга - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 10:14
"Величайший позор": США расплачиваются за украденный триллион долларов

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреСШАКабул (город)ТалибанАфганистанЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния