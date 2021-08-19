https://ria.ru/20210819/afganistan-1746304239.html

СМИ: талибы предложат представителям прежней власти места в правительстве

СМИ: талибы предложат представителям прежней власти места в правительстве - РИА Новости, 19.08.2021

СМИ: талибы предложат представителям прежней власти места в правительстве

Представитель "Талибана"* заявил, что сотрудникам предыдущих афганских администраций предложат должности в новом правительстве, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:04

2021-08-19T09:04

2021-08-19T09:28

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Представитель "Талибана"* заявил, что сотрудникам предыдущих афганских администраций предложат должности в новом правительстве, передает агентство Рейтер. Новые власти проводят консультации с теми, кто работал в предыдущем кабмине, добавляется в материале.На фоне вывода американского контингента из Афганистана мятежники провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

афганистан

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2021

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в мире, талибан, афганистан