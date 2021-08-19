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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746304239.html
СМИ: талибы предложат представителям прежней власти места в правительстве
СМИ: талибы предложат представителям прежней власти места в правительстве - РИА Новости, 19.08.2021
СМИ: талибы предложат представителям прежней власти места в правительстве
Представитель "Талибана"* заявил, что сотрудникам предыдущих афганских администраций предложат должности в новом правительстве, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:04
2021-08-19T09:28
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Представитель "Талибана"* заявил, что сотрудникам предыдущих афганских администраций предложат должности в новом правительстве, передает агентство Рейтер. Новые власти проводят консультации с теми, кто работал в предыдущем кабмине, добавляется в материале.На фоне вывода американского контингента из Афганистана мятежники провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html
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в мире, талибан, афганистан
09:04 19.08.2021 (обновлено: 09:28 19.08.2021)
 
СМИ: талибы предложат представителям прежней власти места в правительстве

Reuters: "Талибан" предложит представителям прежней афганской власти должности в новом правительстве

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте в Кабуле, Афганистан
Боевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Представитель "Талибана"* заявил, что сотрудникам предыдущих афганских администраций предложат должности в новом правительстве, передает агентство Рейтер.
Новые власти проводят консультации с теми, кто работал в предыдущем кабмине, добавляется в материале.
На фоне вывода американского контингента из Афганистана мятежники провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистан
 
 
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