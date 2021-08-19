Пентагон рассказал о ситуации в аэропорту Кабула

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Аэропорт Кабула продолжает работу, ситуация в нем стабильна, заявил на брифинге в четверг представитель Пентагона генерал-майор Уильям Тэйлор."Аэропорт в Кабуле остается открытым, в нем обеспечена безопасность", - сказал военный на брифинге."Мне неизвестно ни о каких запросах или интересе, проявленном руководством "Талибана"*, получить доступ к аэропорту. С нашей точки зрения, они понимают, чем мы занимаемся", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, посвященного текущей ситуации в Афганистане."Наша миссия заключается в обеспечении безопасности периметра аэропорта и в самом аэропорту, и сейчас нет планов по расширению за эти границы", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос прессы.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других страны НАТО.В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. Еще вечером в воскресенье телеканал Tolo News сообщал, что число погибших в аэропорту из-за хаоса при эвакуации возросло до 10.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал в понедельник, что аэропорт Кабула временно не принимает и не выпускает военные и гражданские рейсы в свете недавних инцидентов в сфере безопасности. Впоследствии, в ночь на вторник, военные самолеты европейских стран начали вылетать из Кабула и производить эвакуацию. Во вторник представитель Белого дома сообщил, что международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских.*Террористическая организация, запрещенная в России.
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Аэропорт Кабула продолжает работу, ситуация в нем стабильна, заявил на брифинге в четверг представитель Пентагона генерал-майор Уильям Тэйлор.
"Аэропорт в Кабуле остается открытым, в нем обеспечена безопасность", - сказал военный на брифинге.
"Мне неизвестно ни о каких запросах или интересе, проявленном руководством "Талибана"*, получить доступ к аэропорту. С нашей точки зрения, они понимают, чем мы занимаемся", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, посвященного текущей ситуации в Афганистане.
"Наша миссия заключается в обеспечении безопасности периметра аэропорта и в самом аэропорту, и сейчас нет планов по расширению за эти границы", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос прессы.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других страны НАТО.
В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. Еще вечером в воскресенье телеканал Tolo News сообщал, что число погибших в аэропорту из-за хаоса при эвакуации возросло до 10.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал в понедельник, что аэропорт Кабула временно не принимает и не выпускает военные и гражданские рейсы в свете недавних инцидентов в сфере безопасности. Впоследствии, в ночь на вторник, военные самолеты европейских стран начали вылетать из Кабула и производить эвакуацию. Во вторник представитель Белого дома сообщил, что международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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