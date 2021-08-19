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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/aeroport-1746430142.html
Пентагон рассказал о ситуации в аэропорту Кабула
Пентагон рассказал о ситуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 19.08.2021
Пентагон рассказал о ситуации в аэропорту Кабула
Аэропорт Кабула продолжает работу, ситуация в нем стабильна, заявил на брифинге в четверг представитель Пентагона генерал-майор Уильям Тэйлор. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:50
2021-08-19T18:28
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
министерство обороны сша
талибан
нато
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Аэропорт Кабула продолжает работу, ситуация в нем стабильна, заявил на брифинге в четверг представитель Пентагона генерал-майор Уильям Тэйлор."Аэропорт в Кабуле остается открытым, в нем обеспечена безопасность", - сказал военный на брифинге."Мне неизвестно ни о каких запросах или интересе, проявленном руководством "Талибана"*, получить доступ к аэропорту. С нашей точки зрения, они понимают, чем мы занимаемся", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, посвященного текущей ситуации в Афганистане."Наша миссия заключается в обеспечении безопасности периметра аэропорта и в самом аэропорту, и сейчас нет планов по расширению за эти границы", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос прессы.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других страны НАТО.В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. Еще вечером в воскресенье телеканал Tolo News сообщал, что число погибших в аэропорту из-за хаоса при эвакуации возросло до 10.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал в понедельник, что аэропорт Кабула временно не принимает и не выпускает военные и гражданские рейсы в свете недавних инцидентов в сфере безопасности. Впоследствии, в ночь на вторник, военные самолеты европейских стран начали вылетать из Кабула и производить эвакуацию. Во вторник представитель Белого дома сообщил, что международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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кабул (город)
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша, талибан, нато, джон кирби
17:50 19.08.2021 (обновлено: 18:28 19.08.2021)
 
Пентагон рассказал о ситуации в аэропорту Кабула

Министерство обороны США: аэропорт Кабула продолжает работу, ситуация стабильна

© REUTERS / ASVAKA NEWSСтрельба в аэропорту Кабула
Стрельба в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / ASVAKA NEWS
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Аэропорт Кабула продолжает работу, ситуация в нем стабильна, заявил на брифинге в четверг представитель Пентагона генерал-майор Уильям Тэйлор.
"Аэропорт в Кабуле остается открытым, в нем обеспечена безопасность", - сказал военный на брифинге.
"Мне неизвестно ни о каких запросах или интересе, проявленном руководством "Талибана"*, получить доступ к аэропорту. С нашей точки зрения, они понимают, чем мы занимаемся", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, посвященного текущей ситуации в Афганистане.
"Наша миссия заключается в обеспечении безопасности периметра аэропорта и в самом аэропорту, и сейчас нет планов по расширению за эти границы", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос прессы.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Футболка с изображением падающих из самолета людей и подписью: Кабульский клуб скайдайвинга - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 10:14
"Величайший позор": США расплачиваются за украденный триллион долларов
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других страны НАТО.
В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. Еще вечером в воскресенье телеканал Tolo News сообщал, что число погибших в аэропорту из-за хаоса при эвакуации возросло до 10.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал в понедельник, что аэропорт Кабула временно не принимает и не выпускает военные и гражданские рейсы в свете недавних инцидентов в сфере безопасности. Впоследствии, в ночь на вторник, военные самолеты европейских стран начали вылетать из Кабула и производить эвакуацию. Во вторник представитель Белого дома сообщил, что международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

Граждане Испании, проживающие в Афганистане, и афганцы садятся в военный самолет в международном аэропорту в Кабуле, Афганистан
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
© REUTERS / Juan Medina

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

Тесты на COVID-19 проводятся для граждан Испании и Афганистана, прибывших на авиабазу после эвакуации из Кабула, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Juan Medina

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

Граждане Испании и Афганистана в зале ожидания на авиабазе, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
© AP Photo / Jafar Khan

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

Семья из Афганистана загружает свои вещи в автомобиль по прибытии к контрольно-пропускному пункту в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© AP Photo / Emrah Gurel

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AP Photo / Emrah Gurel

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
© REUTERS / Ozan Kose

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

Афганские мигранты отдыхают после пересечения ирано-турецкой границы в Татване, на западном берегу озера Ван, на востоке Турции
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2021 / Ozan Kose

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

Афганский мигрант пьет воду, отдыхая на обочине дороги, Татван, Турция
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

Эвакуированные из Афганистана, прибывающие на транспортном самолете Airbus A400 немецких ВВС, Узбекистан
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

Люди, которые были эвакуированы из Афганистана, прибывают в аэропорт Руасси Шарль-де-Голль, Париж, Франция
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)АфганистанМинистерство обороны СШАТалибанНАТОДжон Кирби
 
 
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