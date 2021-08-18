https://ria.ru/20210818/zhirinovskiy-1746281414.html

Жириновский предложил три решения афганской проблемы

Жириновский предложил три решения афганской проблемы - РИА Новости, 18.08.2021

Жириновский предложил три решения афганской проблемы

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил три варианта решения афганской проблемы, среди которых - полное невмешательство во внутренние вопросы. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T21:46

2021-08-18T21:46

2021-08-18T21:46

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

таджикистан

узбекистан

туркмения

владимир жириновский

лдпр

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил три варианта решения афганской проблемы, среди которых - полное невмешательство во внутренние вопросы."Три варианта решения афганской проблемы. (Первое - ) ничего не делаем, никого не признаем - пусть все идет своим ходом. Второе: даем мощную поддержку Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, чтобы предупредить, не допустить вторжение любых войск из Афганистана. И третий вариант - разделить Афганистан", - заявил Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".По словам политика, если не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, то в "Среднюю Азию ворвутся банды, ИГИЛ* и все остальные, которые будут концентрироваться в Афганистане".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://ria.ru/20210815/pelosi-1745842186.html

таджикистан

узбекистан

туркмения

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в мире, талибан, таджикистан, узбекистан, туркмения, владимир жириновский, лдпр, исламское государство