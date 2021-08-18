В "Талибане"* ответили на вопрос о праве афганских женщин на учебу
Представитель "Талибана"* Хашими: вопрос о праве афганских женщин на учебу решит совет богословов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Вопрос о праве афганских женщин на учебу и работу будет решать совет исламских богословов, заявил высокопоставленный представитель движения "Талибан"* Вахидулла Хашими.
Во вторник официальный представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что захватившее власть движение ценит роль женщин в обществе и верит, что они сыграют свою роль в строительстве страны.
"Наши улемы (богословы) решат, будет ли позволено девочкам ходить в школу или нет", - заявил Хашими в интервью агентству Рейтер.
По его словам, богословам также предстоит решить, какой будет форма обязательной одежды для женщин. Ранее сообщалось, что талибы не требуют от женщин ношения полностью закрывающей тело бурки, ограничиваясь хиджабом – платком, который оставляет открытым лицо.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России