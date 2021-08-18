https://ria.ru/20210818/zhenschiny-1746269007.html

В "Талибане"* ответили на вопрос о праве афганских женщин на учебу

В "Талибане"* ответили на вопрос о праве афганских женщин на учебу - РИА Новости, 18.08.2021

В "Талибане"* ответили на вопрос о праве афганских женщин на учебу

Вопрос о праве афганских женщин на учебу и работу будет решать совет исламских богословов, заявил высокопоставленный представитель движения "Талибан"* Вахидулла РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:29

2021-08-18T19:29

2021-08-18T19:29

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149966/83/1499668391_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_2d27002e21f59356f4d6c1dccd87eee6.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Вопрос о праве афганских женщин на учебу и работу будет решать совет исламских богословов, заявил высокопоставленный представитель движения "Талибан"* Вахидулла Хашими.Во вторник официальный представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что захватившее власть движение ценит роль женщин в обществе и верит, что они сыграют свою роль в строительстве страны."Наши улемы (богословы) решат, будет ли позволено девочкам ходить в школу или нет", - заявил Хашими в интервью агентству Рейтер.По его словам, богословам также предстоит решить, какой будет форма обязательной одежды для женщин. Ранее сообщалось, что талибы не требуют от женщин ношения полностью закрывающей тело бурки, ограничиваясь хиджабом – платком, который оставляет открытым лицо.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://rsport.ria.ru/20210817/afganistan-1746118046.html

https://ria.ru/20210817/televeduschie-1746048615.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия